نشر أولي: نتنياهو سيلتقي بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

يتوجه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المقرب من ترامب، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويأتي هذا اللقاء في ظل تساؤلات في إسرائيل حول الهجوم الأمريكي على إيران، والذي رفضه غراهام في وقت سابق من هذا الأسبوع، في تقارير أفادت بتراجع ترامب عنه.

كما سيلتقي الرجلان في ظل الإعلان عن تشكيل المجلس التنفيذي لمجلس السلام في قطاع غزة، والذي صرّح نتنياهو، مساء اليوم السبت، بأنه "لم يتم التنسيق بشأنه مع دولة إسرائيل، ويتعارض مع سياستها".

يُعدّ السيناتور غراهام من بين الأصوات القليلة المقربة من الرئيس ترامب التي عارضت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يشغل وزير خارجيته في حكومته منصبًا في المجلس التنفيذي لمجلس السلام في غزة، وقد عارض نتنياهو تشكيله مساء اليوم السبت.