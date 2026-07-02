عقد كبار مسؤولي حماس مؤخرًا محادثات مغلقة في تركيا وقطر. محلل الشؤون العربية في القناة العبرية باروخ يديد كشف هذا المساء (الخميس) عن القرارات التي تم اتخاذها والرسائل التي تم نقلها بخصوص خطة السلام للرئيس الأمريكي ترامب والانتخابات في إسرائيل.

المشاركون أشاروا إلى إمكانية كسب الوقت للوصول إلى اتفاق حتى الانتخابات: "لا يوجد احتمال لاتفاق طالما أن نتنياهو هو رئيس الحكومة، يجب كسب الوقت والمناورة أمام الوسطاء"، "نتنياهو صلب، يجب الانتظار لتغيير موقف إسرائيل بعد الانتخابات". وأضافوا أيضًا أن "أي تنازل سيلعب لصالح نتنياهو - ما لم يتحقق في الحرب لن يتحقق في المفاوضات".

أشار المسؤولون إلى الوضع السياسي لإسرائيل: "إسرائيل التي يقودها سموتريتش وبن غفير معزولة – وضعنا السياسي أفضل مما كنا نتصور"، على حد قولهم. كما أعربوا عن خشيتهم من أنه "لا يوجد أمل بأن تعمل إيران من أجل غزة كما تعمل من أجل حزب الله"، وأضافوا: "إسرائيل تريد أن تبقي رجالنا في وضع مهين – لن نقبل بذلك"، وتابعوا: "لا يمكن تحقيق تقدم دون حل لمشكلة 40 ألف من رجالنا في قطاع غزة".