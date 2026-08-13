كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية أبدوا شكوكًا كبيرة بشأن معلومات إسرائيلية حذرت من مخطط إيراني محتمل لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال وجوده في تركيا، مشيرة إلى أن المعلومات اعتُبرت في واشنطن منخفضة الموثوقية.

وبحسب التقرير، أدت التحذيرات الإسرائيلية إلى تنفيذ عملية أمنية سرية وغير اعتيادية لإخراج ترامب من تركيا، رغم أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" لم تعتبر المعلومات المقدمة من إسرائيل مقنعة بما يكفي.

عملية إجلاء سرية من تركيا

وقعت الحادثة خلال زيارة ترامب إلى أنقرة في يوليو/تموز الماضي للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو». وبعد تلقي التحذير الإسرائيلي، قرر جهاز الخدمة السرية الأميركي اتخاذ إجراءات احترازية إضافية.

وفي إطار عملية تمويه، نُقل ترامب سرًا من طائرة "إير فورس وان" إلى سيارة خدمات تموين في المطار، ومنها إلى طائرة عسكرية من طراز C-32A، غادرت تركيا باتجاه قاعدة جوية أميركية في بريطانيا، برفقة مقاتلات من طراز F-16.

شكوك أميركية في دوافع التحذير الإسرائيلي

لكن خلف الكواليس، أثار التحذير الإسرائيلي تحفظات لدى مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية. ووفق "واشنطن بوست"، اعتقد مسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات ربما لم تكن تهدف فقط إلى حماية ترامب، وإنما أيضًا إلى التأثير في قرارات البيت الأبيض وسياسته تجاه المنطقة.

وبحسب التقرير، تنظر إسرائيل إلى إيران باعتبارها تهديدًا مباشرًا، بينما ترى في تركيا تحديًا استراتيجيًا على المدى الطويل. وتشير تقديرات أميركية إلى أن إسرائيل كانت تراقب بقلق تحسن العلاقات بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وربما سعت إلى التأثير في مستوى الثقة بين الجانبين.

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي سابق قوله إن هذه الواقعة "تتوافق مع نمط أوسع" من التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية التي تهدف، بحسب تقييمه، إلى التأثير في قرارات الرئيس الأميركي.

الخدمة السرية لم ترد المخاطرة

ورغم الشكوك بشأن المعلومات الاستخباراتية، أكد جهاز الخدمة السرية أن حماية الرئيس تقتضي عدم المجازفة، خصوصًا بعد تعرض ترامب لثلاث محاولات اغتيال أو مخططات استهداف سابقة نجا منها.

وكان ترامب قد قال تعليقًا على عملية تغيير مسار عودته من تركيا إنه اتبع تعليمات عناصر الحماية، موضحًا أن فريقه الأمني طلب منه السفر على متن طائرة أخرى "آمنة بالقدر نفسه"، وأنه ببساطة ينفذ ما يطلبه منه المسؤولون عن حمايته.