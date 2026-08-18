ترامب يعلن مضيق هرمز "أراضِ أميركية" في منشور مفاجئ على منصته
تقرير استثنائي: إسرائيل هاجمت في عمق سوريا - لأول مرة منذ أكثر من عام • تقرير: تم استهداف سفينة في مضيق هرمز • ستة عمال أجانب أصيبوا من انفجار قطعة ذخيرة في منطقة مفتوحة قرب المطلة • تحديثات مستمرة
حدث غير عادي: أفادت وسائل الإعلام العربية صباح اليوم (الثلاثاء) أن المطار العسكري في محافظة إدلب تعرض لهجوم إسرائيلي. الجهات الرسمية من كلا الجانبين لم تتطرق بعد إلى القضية، لكن إذا كان هناك بالفعل هجوم من هذا النوع - فهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عام التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي في المنطقة. الولايات المتحدة تتهم إسرائيل بالهجوم، رغم أنه لم يتحمل أحد في إسرائيل المسؤولية عن العملية.
بث مباشر :
صرح مسؤول إسرائيلي لقناة فوكس نيوز بشأن الضربات الجوية التي شُنّت الليلة في سوريا: "تم تبادل معلومات استخباراتية حساسة وسرية مع الولايات المتحدة على أعلى المستويات قبل الضربات. وتدرك حكومة الشرع أنها لن تتمكن من التصرف كما كان يفعل النظام السابق".
وصف نائب وزير الخارجية الإيراني وصف ترامب لمضيق هرمز بأنه "أرض أمريكية جديدة" بأنه "وهم"، وحذر من أن طهران "ستصلح" الوضع.
نشر ترامب منشوراً على حسابه على منصة "تروث سوشيال" أعلن فيه أن مضيق هرمز أرض أمريكية
المتحدث باسم الحوثيين: نجحت القوات المسلحة في ضرب مستودع أسلحة تابع لتجمعات قوات العدو السعودي في معسكر سحان الجن بمحافظة مأرب، باستخدام عدة طائرات مسيرة.
الخارجية القطرية تزعم أن الاتفاق بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز سيجعل استمرار المحادثات بين إيران وعمان أسهل
اتهم المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق، توم باراك، إسرائيل بمهاجمة الجزء الشرقي من البلاد، واصفاً ذلك بأنه "تصعيد غير ضروري لا يساهم في الاستقرار".
https://x.com/i/web/status/2089664751584288836
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
الجيش الإسرائيلي: أُطلق صاروخ اعتراضي قبل قليل باتجاه هدف وهمي في منطقة زرعيت. ووفقًا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل أي إنذارات. لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن وقوع حادث أمني، ويجري التحقيق في الحادث.
أفادت وكالة رويترز: على الرغم من الزيادة الطفيفة في البيانات، لا يزال عدد السفن العاملة يومياً في مضيق هرمز محدوداً للغاية. ووفقاً لبيانات تتبع كيبلر، عبرت ست سفن المضيق يوم الاثنين، وسفنتان يوم الأحد، وثلاث سفن أخرى يوم السبت، بانخفاض عن متوسط 11 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة الماضية.
أُصيب ستة عمال أجانب جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة مفتوحة قرب المتولة. ونُقل رجلان في الأربعينيات من عمرهما، أحدهما في حالة خطيرة ويعاني من إصابات متعددة في أجهزة الجسم، والآخر في حالة متوسطة ويعاني من إصابة في الصدر، إلى مستشفى رامبام في حيفا. كما نُقل ثلاثة مصابين آخرين، في حالة طفيفة، بواسطة سيارات إسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء إلى مستشفى زيف.
تقرير: تعرضت سفينة لهجوم في مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في غرفة محركاتها ومقتل شخص واحد. ويقدم خفر السواحل العماني المساعدة للطاقم.
أفادت وسائل إعلام عربية بأن أربع غارات جوية، يبدو أنها نفذتها قوات الدفاع الإسرائيلية، استهدفت مدرج مطار أبو الظهور العسكري، الواقع في منطقة إدلب شرق سوريا.
https://x.com/i/web/status/2089576961966211207
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
أُجريت مقابلة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص، على قناة فوكس نيوز الليلة، وأشار إلى أن "الرئيس يركز الآن على الضغط الاقتصادي على إيران، ولا يبدي أي استعداد لاتخاذ خطوات منطقية". ثم تطرق إلى الوضع في غزة قائلاً: "لدينا خطة لإعادة إعمارها، لكنها لن تُنفذ حتى تُسلّم حماس سلاحها".
https://x.com/i/web/status/2089434792118898890
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
استطلاع رأي أجرته رويترز: انخفضت نسبة تأييد ترامب إلى أدنى مستوى لها منذ بداية ولايته، حيث يخشى حوالي 80 بالمائة من الأمريكيين أن تستمر الحرب مع إيران لفترة طويلة