حدث غير عادي: أفادت وسائل الإعلام العربية صباح اليوم (الثلاثاء) أن المطار العسكري في محافظة إدلب تعرض لهجوم إسرائيلي. الجهات الرسمية من كلا الجانبين لم تتطرق بعد إلى القضية، لكن إذا كان هناك بالفعل هجوم من هذا النوع - فهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عام التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي في المنطقة. الولايات المتحدة تتهم إسرائيل بالهجوم، رغم أنه لم يتحمل أحد في إسرائيل المسؤولية عن العملية.

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