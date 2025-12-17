تقرير : دول عربية وأوروبية تنضم إلى مجلس السلام الأميركي لإدارة غزة

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel)، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، بأن الولايات المتحدة أبلغت أطرافًا دولية بأنها حصلت على موافقات مبدئية من مصر وقطر والإمارات وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا لانضمام قادتها إلى “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمكلّف بالإشراف على إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وبحسب الصحيفة، تهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى منح خطتها لغزة شرعية دولية أوسع، وتشجيع الدول المشاركة على تقديم دعم سياسي أو أمني أو مالي، مع التأكيد على أن الانضمام إلى المجلس لا يعني التزامًا تلقائيًا بتقديم قوات أو تمويل.

وأضافت تايمز أوف إسرائيل أن الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع عضوية المجلس لتشمل قادة آخرين، في مقدمتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الرياض ما تزال تؤجل اتخاذ قرارها بانتظار وضوح الوضع الأمني في غزة.

وفي السياق ذاته، تعمل واشنطن على إنشاء قوة استقرار دولية تنتشر مبدئيًا على خطوط الانسحاب الإسرائيلية، دون مواجهة مباشرة مع حركة حماس، وسط خلافات حول ملف نزع السلاح والانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، التي تربطها إسرائيل بإعادة جثة آخر رهينة لديها.

وتشير الصحيفة إلى أن مجلس السلام يُعد إطارًا سياسيًا رمزيًا إلى حد كبير، بينما ستُدار الملفات التنفيذية عبر لجنة دولية مصغّرة تضم شخصيات أميركية ودولية بارزة، إلى جانب لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة الشؤون اليومية في قطاع غزة