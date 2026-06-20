أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم أسفر عن سقوط قتيلين من الجيش السوري في شمال شرقي حلب، اليوم السبت، وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، قد أعلنت في بيان في وقت سابق من اليوم السبت، أن "جنديين استُشهدا إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قِبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب"، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وقالت مصادر عسكرية وأمنية سورية لـوكالة رويترز، إن "الحكومة توسع نطاق سيطرتها على أجزاء من شمال سوريا وشرقها، فيما بدأت القوات الأميركية الانسحاب من بعض المواقع في شمال شرق البلاد".

يأتي الهجوم في خضم سلسلة من الهجمات التي تبناها تنظيم "داعش" منذ فبراير/شباط المنصرم عندما أعلن التنظيم ما وصفها بأنها مرحلة جديدة من العمليات ضد حكومة الرئيس أحمد الشرع، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.