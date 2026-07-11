استطلاع رأي i24NEWS: هل إسرائيل مستعدة للتعامل مع التدخل الأجنبي في الانتخابات؟

في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح المدير العام بالإنابة للجنة الانتخابات المركزية، المحامي دين ليفني، لبرنامج "مؤتمر إسرائيل اليوم" بأن اللجنة تدرس بثّ عملية فرز الأصوات مباشرةً، كجزء من الاستعدادات لإجراء "أكثر انتخابات شفافية على الإطلاق" - وذلك لمنع التشكيك في شرعية النتائج. وأضاف أنه من المستحيل تزوير الانتخابات في إسرائيل، لكن من الممكن إيهام الرأي العام بأنها مزوّرة، وحذّر من سيناريو يحاول فيه أعداء دولة إسرائيل تعطيل الانتخابات.

في هذا السياق، وفي استطلاع رأي أجرته i24NEWS بالتعاون مع معهد "الاستطلاعات المباشرة" برئاسة زورييل شارون، سئل الجمهور: "هل تعتقدون أن إسرائيل مستعدة للتعامل مع التدخل الأجنبي الذي قد يؤثر على الانتخابات؟" أجاب 53% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يعتقدون أن الاستعدادات في هذا الشأن غير كافية في ضوء التهديدات. أجاب 33% بنعم، الدولة تعرف كيف تحافظ على نزاهة الانتخابات. وقال 14% إن ليس لديهم رأي في هذا الموضوع.

مع ذلك، عند تقسيم النتائج حسب الكتل التصويتية، يتضح وجود إجماع أكبر بين ناخبي المعارضة - إذ أجاب 64% منهم بأنهم يعتقدون أن الدولة غير مستعدة للتدخل الأجنبي في الانتخابات، مقارنةً بـ 22% أجابوا بنعم. أما بين ناخبي الائتلاف، فالآراء منقسمة - إذ يعتقد 42% أن الدولة غير مستعدة للتدخل الأجنبي في الانتخابات، مقارنةً بـ 44% يعتقدون أنها مستعدة

جوابا على سؤال : هل كنت تعتقد أن الحكومة الحالية ستتمكن من إكمال ولايتها بعد هجوم 7 أكتوبر؟

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل هو الأخير في دورة الكنيست الحالية، وأن تُكمل الحكومة والكنيست ولاية متواصلة وكاملة، على الرغم من دورة مليئة بالأزمات، بما في ذلك المظاهرات ضد الحكومة، ومشروع القانون، والخلاف مع الحريديم. ومع كل هذا، كانت الأزمة الرئيسية التي هددت بانهيار الحكومة هي هجوم 7 أكتوبر، والتي بعدها اعتقد الكثيرون أن الحكومة لن تتمكن من إكمال ولايتها.

في هذا السياق، سألنا في سؤال آخر في الاستطلاع الذي أجريناه: "هل كنت تعتقد أن الحكومة الحالية ستتمكن من إكمال ولايتها بعد مجزرة 7 أكتوبر؟" أجاب 51% من إجمالي العينة بالنفي، وأنهم يرون أن الحكومة كان ينبغي أن تسقط خلال الحرب. بينما أجاب 44% بأنهم يعتقدون أن الحكومة ستتمكن من إكمال ولايتها، وأنهم يرون أن فترة الحرب ليست وقتًا مناسبًا لإسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. أفاد 5% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم لا يملكون رأيًا في الموضوع.

ومع ذلك، يُظهر التوزيع حسب الكتل الانتخابية تباينًا واضحًا في الآراء: فمن بين ناخبي الائتلاف، أعرب 77% عن اعتقادهم بأن الحكومة ستتمكن من إكمال ولايتها، مقابل 18% لم يعتقدوا ذلك. أما بين ناخبي المعارضة، فقد اعتقد 87% أن الحكومة لن تتمكن من إكمال ولايتها، بينما اعتقد 9% أنها ستتمكن من ذلك.

تم جمع العينة وتحليلها بواسطة شركة Direct Polls Ltd.، برئاسة زورييل شارون، لصالح قناة i24NEWS، في 9 يوليو/تموز 2026، باستخدام نظام رقمي مُدمج مع لجنة استطلاع، وشملت العينة 527 بالغًا (18 عامًا فأكثر)، ما يُمثل عينة تمثيلية من عامة السكان في إسرائيل. ويبلغ هامش الخطأ الإحصائي ±4.2% باحتمالية 95%.