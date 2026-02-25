من المتوقع أن يصل رئيس أرض الصومال إلى إسرائيل في زيارة رسمية أولى بنهاية شهر مارس\آذار المقبل، وذلك كما كُشف مساء أمس (الثلاثاء) في النشرة الرئيسية على قناة i24NEWS.

تأتي الزيارة التاريخية في أعقاب قرار إسرائيل في ديسمبر\كانون ثاني الماضي بأن تصبح الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف رسميًا باستقلال أرض الصومال، الإقليم الانفصالي الذي أعلن عن استقلاله عن الصومال منذ عام 1991. بالنسبة للإقليم، الذي يدير شؤونه بشكل مستقل مع جيش وعملة وجوازات سفر خاصة به، يعد ذلك اختراقًا سياسيًا هامًا في طريقه نحو اعتراف دولي واسع.

وصول الرئيس إلى إسرائيل ليس فقط رمزيًا، אלא يحمل معانٍ استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية في القرن الأفريقي. وزير شؤون الرئاسة في أرض الصومال، خضر حسين عبدي، صرح هذا الأسبوع في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن دولته مستعدة لمنح إسرائيل والولايات المتحدة وصولاً مفضلًا وحصريًا إلى مواردها المعدنية.

أفدى أف الباهير أن الحكومة في هرغيسا منفتحة على اقتراح إنشاء قواعد عسكرية على أراضيها، وأشار إلى أنه "لا يستطيع استبعاد" إمكانية وجود عسكري إسرائيلي دائم في المنطقة.

لا يقتصر وصول الرئيس إلى إسرائيل على كونه رمزياً فحسب، بل يحمل دلالات استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية في القرن الأفريقي. وقد صرّح وزير شؤون الرئاسة في أرض الصومال، هدار حسين عبدي، هذا الأسبوع في مقابلة مع وكالة فرانس برس، بأن بلاده مستعدة لمنح إسرائيل والولايات المتحدة امتيازات وامتيازات حصرية في الوصول إلى مواردها المعدنية.