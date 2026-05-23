ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن إسرائيل باتت خارج دائرة التأثير المباشر في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار، وأنها لم تعد مطلعة بشكل كامل على تفاصيل المفاوضات.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أن إسرائيل تم “إقصاؤها بشكل شبه كامل” من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مسار المحادثات، ما دفعها إلى الاعتماد على قنوات غير مباشرة للحصول على المعلومات المتعلقة بالمحادثات بين واشنطن وطهران.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تلجأ إلى علاقاتها الإقليمية، إلى جانب أدواتها الاستخباراتية داخل إيران، لمتابعة تطورات الاتصالات بين الجانبين، في ظل محدودية الوصول المباشر إلى تفاصيل المفاوضات.

وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يعكس تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة في مسار المحادثات، وسط محاولات أميركية للتوصل إلى تفاهمات مع إيران بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الإقليمية المرتبطة به.