للمرة الثانية منذ بداية الحرب - صاروخ إيراني اخترق الأراضي التركية

للمرة الثانية منذ بدء الحرب - صاروخ إيراني اخترق اليوم (الإثنين) أراضي تركيا، وتم اعتراضه من قبل أنظمة الناتو، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التركية. وسقطت شظايا الاعتراض في مدينة غازي عنتاب شرق البلاد.

وقع حادث آخر يوم الأربعاء الماضي، عندما تم اعتراض صاروخ إيراني بنجاح بواسطة منظومات الناتو، وسقطت شظايا الاعتراض في محافظة هاتاي المتاخمة لسوريا والبحر المتوسط. لم تقع إصابات في الحادث.

وزارة الدفاع التركية ردت بضبط نفس نسبي على العملية الإيرانية، لكن الرد تضمن أيضاً رسالة حازمة لجميع الأطراف المشاركة في القتال، مع تأكيد خاص على إيران التي أطلقت الصاروخ. وجاء في الرد: "نحذر جميع الأطراف من القيام بخطوات قد تزيد من توسع الصراع في المنطقة. سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضينا ومجالنا الجوي بحزم ودون تردد. ونذكر أن حق الرد على أي عمل عدائي ضد دولتنا محفوظ لنا".

هذه خطوة غير اعتيادية من جانب إيران، إذ إنها المرة الأولى التي يختار فيها النظام الإسلامي مهاجمة دولة عضو في الناتو. علاوة على ذلك، تُعتبر تركيا واحدة من أقوى الأعضاء في الحلف العسكري الأطلسي الشمالي.

نذكر أنه منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى إسرائيل، أطلقت إيران صواريخ على العديد من الدول، منها الأردن، قبرص ودول الخليج. ومؤخرًا هددت إيران بأن أي دولة تسمح بمهاجمة الجمهورية من أراضيها ستصبح هدفاً.