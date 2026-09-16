انطلقت في مدينة حيفا فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والعشرين للجماعة الإسلامية الأحمدية، والذي يستمر على مدار يومين، بمشاركة واسعة من أبناء الجماعة والشخصيات العامة وممثلي أطياف المجتمع.

وفي حديث تلفزيوني عبر قناة i24NEWS، أوضح الشيخ محمد شريف عودة، أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في حيفا، أن المؤتمر يركز هذا العام على اتخاذ "ميثاق المدينة المنورة" كنموذج إنساني يتجدد للتعايش المشترك وتوطيد الأمن والاستقرار.

"ميثاق المدينة" نموذج لبناء المواطنة

وأكد الشيخ عودة أن الجماعة تسعى من خلال مؤتمرها الروحي إلى إبراز القيم السامية التي أرسى دعائمها النبي محمد ﷺ، حين جمع المكونات والقبائل المختلفة في المدينة المنورة تحت مفهوم "الأمة الواحدة" والمواطنة الجامعة دون إقصاء أو تمييز ديني، مشيراً إلى أن فهم هذه الركائز كفيل بتجنيب المجتمعات سفك الدماء والنزاعات الطائفية.

وأضاف أن الرسالة الإسلامية جاءت بخطاب إنساني عالمي يستهدف البشرية جمعاء، مستشهداً بالحديث النبوي "الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله"، مما يوجب مواساة الإنسان وخدمته بغض النظر عن دينه أو لونه أو قوميته.

دعوة لتغيير الخطاب ومواجهة ظاهرة العنف

وفي رسالة وجهها للمجتمع العربي في ظل تفشي ظاهرة العنف، شدد عودة على ضرورة نبذ خطابات التكفير والتخوين والنزاعات السياسية والحزبية، خاصة خلال المواسم الانتخابية. وطالب بضرورة العودة إلى "قدسية الإنسان" والالتزام بالقيم الدينية والقرآنية الداعية لإشاعة السلام والمحبة والعيش السلمي المُشترك.