في ظل تصاعد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وصول غواصة صواريخ باليستية من طراز “أوهايو” إلى منطقة مضيق جبل طارق، في إطار تحركات عسكرية تقول واشنطن إنها تهدف إلى تعزيز الانتشار الاستراتيجي في البحر المتوسط وما حوله.

وتُعد الغواصة من أكبر القطع في الأسطول الأميركي، وتندرج ضمن ما يُعرف بـ“الثالوث النووي” للردع الاستراتيجي، حيث تتميز بقدرتها على إطلاق صواريخ بعيدة المدى من تحت سطح البحر، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في منظومة الردع الأميركية.

وقالت البحرية الأميركية إن تحرك الغواصة يعكس “القدرة والمرونة والالتزام المستمر تجاه حلف شمال الأطلسي”، دون الكشف عن طبيعة مهمتها المحددة أو وجهتها النهائية.

https://x.com/i/web/status/2053906515892031667 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصريحات متشددة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، حيث وصف المقترحات الإيرانية الأخيرة بأنها “غير مقبولة”، ملمحًا إلى احتمال تصعيد التحركات الأميركية في الممرات البحرية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز.

وفي المقابل، حذر مسؤولون إيرانيون من أن أي تصعيد عسكري سيقابل بردود فعل، مؤكدين جاهزيتهم للتعامل مع مختلف السيناريوهات، في ظل استمرار حالة التوتر غير المسبوق بين الجانبين.