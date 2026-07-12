جنود أمريكيون يتهمون قادتهم بتجاهل تحذيرات سبقت الهجوم الإيراني على الكويت

جنود أمريكيون نجوا من الهجوم الإيراني على ميناء الشعيبة في الكويت، الذي قُتل فيه ستة جنود، يتهمون قيادتهم بتجاهل تحذيرات استخباراتية أشارت إلى أن المنشأة قد تكون هدفًا لهجوم إيراني، وذلك وفقًا لتحقيق نشرته اليوم (الأحد) صحيفة "واشنطن بوست".

وفقاً للتقرير، أعرب الجنود عن غضبهم تجاه أرنس والقائد الذي يعلوه، اللواء جون هينسون، بدعوى أنهما قررا نشر قوات في الميناء رغم تقييمات داخلية حذرت من أن المكان لا يتمتع بحماية كافية ضد الطائرات بدون طيار. من بين الأمور التي أُشير إليها أيضاً أن نظام الإنذار المخصص للتحذير من الهجمات لم يعمل، كما أن وسائل الحماية في الموقع لم تكن مناسبة للتهديد الجوي.

وادعى بعض الجنود أيضًا أن العلاج الطبي الذي تم تقديمه بعد الهجوم كان ناقصًا، وأنهم لا يعتقدون أن التحقيق العسكري سيفرض المسؤولية على من قرر نقل القوات إلى الميناء رغم المخاطر التي كانت معروفة مسبقًا.

وفقًا للتقرير، تم نقل القوات إلى ميناء الشعيبة في إطار استعدادات أمريكية لتوزيع القوات من قواعد كبيرة إلى منشآت أصغر في جميع أنحاء المنطقة، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على إيران لضربها. ومع ذلك، ووفقًا للجنود، فقد تم رصد عيوب كبيرة في منظومة الدفاع والإنذار خلال الجولة الاستطلاعية الأولية التي أُجريت في المكان، ولم تتم معالجتها قبل الهجوم.