أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان أوردته وكالة «فارس» شبه الرسمية، اليوم السبت، أنها طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل للمساعدة في تأمين الإفراج عن ثلاثة طيارين إيرانيين تقول طهران إنهم محتجزون لدى قطر.

وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، أفادت الهيئة بأن الطيارين الثلاثة أُسروا عقب استهداف طائراتهم خلال مهمة عسكرية نُفذت في مارس / آذار المنصرم ضد ما وصفته طهران بـ«قاعدة عسكرية معادية» في الأراضي القطرية.

وفي السياق ذاته، كان مسعود جعفري، مساعد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، قد صرّح لوكالة «إسنا» الإيرانية الأسبوع الماضي بأن مصير ثلاثة طيارين شاركوا في العملية لا يزال غير محسوم. وأوضح أن جثمان الطيار مجيد كاظمي أُعيد إلى إيران عقب الهجوم على قاعدة العديد في قطر، في حين ظل مصير الطيارين الثلاثة الآخرين غامضاً. وأشار إلى أن العملية نُفذت باستخدام مقاتلتين من طراز «سوخوي-24»، رغم وجود منظومات دفاع جوي متطورة، من بينها «ثاد» و«باتريوت»، إلى جانب دوريات جوية أميركية وقطرية. وأضاف أن الطائرتين حلّقتا على ارتفاع شديد الانخفاض فوق مياه الخليج، في محاولة لتفادي وسائل الرصد والدفاع الجوي.

كما أكد مساعد قائد القوة الجوية الإيرانية أن الطيارين نفذوا المهمة من دون الاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، مشيراً إلى أنهم اعتمدوا بدلاً من ذلك على ما وصفه بخبراتهم التدريبية وقدراتهم الملاحية المحلية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الغموض الذي يحيط بمصير الطيارين الثلاثة، بينما تسعى طهران، عبر اللجوء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى فتح مسار إنساني ودبلوماسي لمعرفة وضعهم وتأمين الإفراج عنهم.