الأمم المتحدة: اختيار إيران نائبًا لرئيس مؤتمر عدم انتشار الأسلحة النووية

افتتحت اليوم (الاثنين) الدورة الحادية عشرة لمؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأجواء متوترة، وذلك بعد أن تم اختيار إيران كواحدة من 34 نواب رئيس للمؤتمر. هذا التعيين أثار جبهة دولية واسعة من المعارضة: فقد حظيت الولايات المتحدة بدعم من أستراليا والإمارات العربية المتحدة، بينما أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن "قلق عميق" من هذه الخطوة. واصفًا الاختيار بأنه "إهانة" للمعاهدة، قال كريستوفر ياو، مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن إيران أظهرت منذ فترة طويلة تجاهلًا تامًا لالتزاماتها الدولية وللرقابة النووية.

من ناحية أخرى، رفض سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، الادعاءات ووصفها بأنها "عديمة الأساس"، ورد بهجوم مباشر. أعلن نجفي عن معارضة إيران لتعيين الولايات المتحدة نفسها نائبًا للرئيس في المؤتمر، بحجة أن واشنطن هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في الماضي. واتهم الولايات المتحدة بتوسيع ترسانتها النووية بما يتعارض مع المعاهدة، وادعى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو ما يعيق تقدم الشرق الأوسط نحو منطقة خالية من السلاح النووي.

التعيين الحالي في مؤتمر الطاقة النووية ليس الحالة الأولى التي تحصل فيها إيران على أدوار رئيسية في مؤسسات الأمم المتحدة رغم الانتقادات الحادة. في السنوات الأخيرة، شغلت إيران عضوية لجنة وضع المرأة – المنصب الذي أُقيلت منه عام 2022 في أعقاب "احتجاجات الحجاب" وقمع النساء العنيف في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، عُيّن ممثلو إيران سابقًا في منتديات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي خطوات تُعتبر في الغرب محاولة من النظام لاستخدام الآليات الدولية لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان والملف النووي المنسوب إليه.

التوتر لا يزال مرتفعًا بعد أن قررت وكالة الطاقة الذرية الدولية (IAEA) أن إيران فشلت في تقديم تفسيرات بشأن مواد نووية غير معلنة تم العثور عليها في أراضيها. بينما تحاول طهران وضع نفسها كجهة رائدة في نزع السلاح العالمي، يوضح البيت الأبيض أنه لن يسمح للنظام بالوصول إلى قدرة نووية عسكرية. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض في وقت سابق أن "الخطوط الحمراء للرئيس وُضِّحت جيدًا"، خاصة على خلفية اقتراح إيران بتجميد النقاش حول برنامجها فقط بعد انتهاء المواجهات العسكرية الحالية.