تبنى مجلس المنظمة البحرية الدولية، وهي الوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة، قرارًا يدعو الدول الأعضاء إلى رفض أي محاولة من جانب إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، أحد أهم شرايين تجارة المحروقات العالمية، ويدين القرار بشدة قرار طهران إنشاء سلطة للسيطرة على حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الاستراتيجي. ويحث الدول على عدم الاعتراف بمزاعم إيران بالسيادة، ولا بأي إجراءات تهدف إلى تقييد أو عرقلة أو إغلاق الملاحة الدولية في المضيق.

يأتي هذا القرار بعد أيام من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي اتسمت بغارات جوية أمريكية وهجمات على سفن تُنسبها واشنطن إلى طهران. وقد أعادت هذه الأحداث إحياء المخاوف بشأن أمن حركة الملاحة البحرية العالمية واستقرار الهدنة الهشة بين البلدين. وقد هيمنت قضية حماية الطرق البحرية على مناقشات مجلس المنظمة البحرية الدولية، حيث أعربت دول الخليج والولايات المتحدة وشركاؤها عن معارضتهم لطموحات إيران الجديدة.

وكانت هيئة مضيق الخليج الإيرانية المُنشأة حديثاً الشهر الماضي، قد أعلنت أنه لا يُسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز دون تصريح منها.

وترفض إيران، غير العضو في مجلس المنظمة البحرية الدولية، هذه الاتهامات. وتؤكد طهران أن إجراءاتها تهدف حصراً إلى حماية سيادتها ومصالحها الأمنية، وتؤكد أنها لا تنوي إغلاق مضيق هرمز.