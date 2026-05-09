تقدّر الاستخبارات الأمريكية أن القائد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، يلعب دورًا حاسمًا في صياغة استراتيجية الحرب، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في النظام، وذلك حسبما أفادت شبكة CNN اليوم (السبت). وتشير التقارير إلى أن تقاسم الصلاحيات الدقيق داخل النظام الحالي – الذي يواجه حالة من الانقسام – لا يزال غامضًا، لكن من المرجح أن خامنئي يساهم في توجيه الاتصالات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

جزء من عدم اليقين الاستخباراتي نابع من أنماط تصرفات خامنئي. فهو يمتنع عن استخدام الأجهزة الإلكترونية، والتواصل معه يتم فقط من خلال لقاءات مباشرة وجهاً لوجه أو عن طريق نقل رسائل عبر وسطاء، هكذا أفاد مصدر مطلع على التفاصيل لـCNN.

وأضافت المصادر أن خامنئي بقي معزولًا بينما لا يزال يتلقى علاجًا طبيًا لإصاباته، والتي تشمل حروقًا شديدة في جانب واحد من جسده، مما ألحق أضرارًا بوجهه وذراعه وجزءه العلوي من الجسم وساقه.

في الشهر الماضي أفادت "نيويورك تايمز" أن خامنئي خضع لثلاث عمليات جراحية وينتظر الحصول على ساق اصطناعية. بالإضافة إلى ذلك، أفيد أنه يعاني من إصابة في اليد - حيث أجرى عملية جراحية، كما أن وجهه وشفتيه تعرضا لحروق شديدة كما ذُكر. ووفقاً للمصادر الإيرانية، سيحتاج إلى جراحة تجميلية.