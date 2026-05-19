أفاد تقرير إعلامي بأن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تعملان على إنشاء صندوق مشترك يهدف إلى تمويل وشراء وتطوير أنظمة تسليح وتقنيات دفاعية حديثة، بما في ذلك أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي.

وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” استناداً إلى مصادر أميركية مطلعة أن الجانبين يدرسان إطاراً جديداً للتعاون الدفاعي يشمل “مشتريات مشتركة” لمعدات عسكرية، إضافة إلى تمويل إماراتي محتمل لمشاريع تطوير في مجال الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وبحسب المصادر، فإن هذا التعاون قد توسّع ليشمل تطوير تقنيات مثل أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS) ومنظومات دفاع جوي أخرى، في إطار شراكة أمنية متنامية بين البلدين.

وأشار أحد المصادر إلى أن مبالغ مالية كبيرة خُصصت لهذا الصندوق، وأن الهدف منه يتجاوز مجرد الشراء ليشمل تطوير قدرات عسكرية مشتركة، مع الاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية والموارد المالية الإماراتية.

وفي سياق متصل، نقل التقرير عن باحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن تعزيز التعاون الدفاعي بين الجانبين يُعد امتداداً لاتفاقات التطبيع الموقعة عام 2020، والتي فتحت المجال لشراكات سياسية واقتصادية وأمنية أوسع.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي مستقل من الحكومتين بشأن تفاصيل هذه المبادرة.