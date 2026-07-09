أمريكا تضرب 90 هدفاً في إيران.. والحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، تنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة استهداف نحو 90 موقعاً عسكرياً خلال الليلة الماضية، في إطار العمليات الرامية إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية.

وأوضح الجيش الأمريكي، في بيان، أن الضربات استهدفت منظومات الدفاع الجوي، ومواقع المراقبة الساحلية، ومستودعات الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى قدرات بحرية وبنى تحتية لوجستية عسكرية على امتداد الساحل الإيراني، مشيراً إلى أن عدد الأهداف التي جرى استهدافها ارتفع بنحو 10 مواقع مقارنة بالليلة السابقة.

وأكد "سنتكوم" أن العمليات تهدف إلى الحد من قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية والسفن المدنية في مضيق هرمز، في ظل استمرار التوتر العسكري بين واشنطن وطهران.

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وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة أمريكية استهدفت منطقة الأهواز جنوب غربي إيران، فيما قالت السلطات إن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات استهدفت أربع قواعد عسكرية أمريكية في منطقة الخليج، بينها قاعدتان في الكويت وقاعدتان أخريان في البحرين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة وحركة الملاحة في الخليج العربي.