توتر متصاعد.. كيف تحاول تركيا ضبط تحركات سوريا في لبنان؟

كشفت الهيئة الرسمية الإسرائيلية "كان" أن تركيا تعمل على منع أي مواجهة مباشرة بين سوريا وحزب الله داخل لبنان، في ظل تباين واضح في المواقف الإقليمية بشأن تطورات المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن أنقرة أوصت الرئيس السوري أحمد الشرع بعدم الانخراط في أي تحرك قد يدعم الجهود الإسرائيلية أو اللبنانية الهادفة إلى إضعاف حزب الله، مشيرة إلى أن تركيا ترى أن انهيار الحزب بالكامل قد يعزز من نفوذ إسرائيل في المنطقة، وهو ما يتعارض مع حساباتها السياسية.

ووفق المصدر ذاته، فإن دمشق تنظر إلى حزب الله باعتباره خصمًا سياسيًا وأمنيًا، إلا أن الموقف التركي يسعى إلى ضبط أي تصعيد محتمل قد يؤدي إلى مواجهة واسعة في لبنان.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب تدفع باتجاه مسار مختلف، يتمثل في محاولة إشراك القيادة السورية في ترتيبات تتعلق بملف حزب الله، ضمن جهود أوسع لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.

وتوقعت المصادر أن يزور الرئيس السوري واشنطن خلال الأسبوع المقبل، حيث يُنتظر أن يناقش مع الإدارة الأمريكية ملفات إقليمية حساسة، من بينها الدور السوري المحتمل في التعامل مع حزب الله.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب، على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اتهم فيها إسرائيل بـ"التوسع العدواني"، وردود إسرائيلية حادة عكست عمق الخلافات بين الجانبين حول ملفات المنطقة.