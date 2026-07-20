الحوثيون يعلنون فرض "حصار بحري" على السعودية ويتوعدون بتصعيد شامل
تصعيد أمني سُجِّل الليلةبجميع أنحاء المنطقة مع موجة أخرى من الهجمات الأمريكية - التاسعة على التوالي - ضد أهداف إيرانية • من ناحية أخرى، أُطلقت صواريخ باتجاه أهداف أمريكية،اعترت مسيرات في الكويت
تم تسجيل تصعيد أمني الليلة الماضية (بين الأحد والإثنين) في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع موجة أخرى من الهجمات الأمريكية، وهي التاسعة على التوالي، ضد أهداف عسكرية داخل إيران. من جهة أخرى، ردت قوات الحرس الثوري ووكلاؤها في المنطقة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف أمريكية ودول مجاورة، إلى جانب تهديدات صريحة من قبل المجموعات المسلحة في العراق. الوسطاء عرضوا وقفًا لإطلاق النار لمدة 10 أيام بين الولايات المتحدة وإيران.
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الحوثيون يعلنون فرض "حصار بحري" على السعودية ويتوعدون بتصعيد شامل
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم، فرض ما وصفته بـ"الحصار البحري" على المملكة العربية السعودية، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في التوترات الإقليمية.
وقال الحوثيون، في بيان رسمي، إن القرار يستند إلى مبدأ "حصار مقابل حصار"، متهمين السعودية بما وصفوه بـ"الدولة المجرمة".
وأضاف البيان أن ما سمّته الجماعة "القوات المسلحة اليمنية" تؤكد أن "أي عمل تصعيدي أو خطوة عدائية من قبل العدو السعودي ستُقابل بتصعيد شامل وحاسم"، في تهديد مباشر بتوسيع نطاق المواجهة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط مخاوف من انعكاسات أي تصعيد جديد على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة في البحر الأحمر والمياه الإقليمية.
تقرير رويترز: اقترح الوسطاء وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام بين إيران والولايات المتحدة
أفاد مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز أن الوسطاء اقترحوا وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام لإيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة.
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البحرين: استهدف الهجوم الإيراني اليوم أنظمة الملاحة الجوية المدنية لدينا باستخدام طائرات بدون طيار.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نحن مصممون على الرد بحزم على التهديدات التي تستهدف بنيتنا التحتية".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة: "الوسطاء منخرطون حالياً، وقد طُرحت عدة أفكار نقوم بدراستها".
الحرس الثوري: "نشكر المواطنين الأردنيين على المعلومات التي قدموها. لقد تعرضت طائرات النقل العسكرية الأمريكية من طراز C-17 وطائرات القيادة والسيطرة من طراز P-8 التابعة للجيش الأمريكي المعتدي لهجوم في مطار العقبة باستخدام صواريخ باليستية."
إيران تزعم وقوع انفجار في أصفهان ليلاً، ولم يُعرف بعد ما إذا كان هجوماً أمريكياً بالفعل.
وزير الخارجية الأمريكي روبيو: كان اللقاء مع الرئيس اللبناني إيجابياً للغاية، والولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي في إيران.
يزعم الحرس الثوري: خلال عملية الإطلاق التي جرت أمس إلى العقبة، اصطدمنا بطائرة أمريكية في مطار المدينة.
تقرير: تم تسجيل هجوم أمريكي في مدينة تبريز شمال غرب إيران، وهي هدف استراتيجي حيث توجد قاعدة فضائية ومنظومة صواريخ مركزية تابعة للجمهورية الإسلامية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي X، عن إتمامها بنجاح لليلة التاسعة على التوالي من الضربات الجوية ضد أهداف في إيران. واستهدفت موجة الهجمات، التي نُفذت بتوجيه من الرئيس ترامب واستمرت نحو ثلاث ساعات، مراكز القيادة العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي، ومواقع المراقبة الساحلية، وشبكات الاتصالات، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة. وأوضح الجيش الأمريكي أن هدف العملية هو الحد من قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والممرات الملاحية المدنية في مضيق هرمز، مؤكداً أن القوات لا تزال في حالة تأهب قصوى.
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران على الرغم من تسعة أيام متتالية من الغارات الجوية الأمريكية ومقتل ثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي.
يزعم الحرس الثوري أن المسؤولين الأردنيين قدموا معلومات استخباراتية ساعدتهم في ضرب أهداف أمريكية، وزعموا أن 20 حظيرة طائرات كانت تؤوي القوات الأمريكية في الأزرق قد دُمرت وقُتل العشرات من الجنود الأمريكيين.
تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، إلى الهجمات على إيران، وربطها بمقتل جنود أمريكيين في الشرق الأوسط، قائلاً: "إنهم أبطال يقاتلون لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. لقد جهزناهم بقوة الليلة تخليداً لذكرى هؤلاء الوطنيين الثلاثة". وأكد ترامب أن العملية حققت هدفها، مضيفاً: "لقد تضررت إيران بشدة، ولم يتبق لديها سوى عدد قليل من الصواريخ والطائرات المسيرة، وبعض القدرات الإنتاجية - سنرى ما سيحدث". وفي إشارة إلى نهائي كأس العالم، قال باختصار: "لم أشعر بالحزن من النتيجة، بصراحة، إسبانيا لعبت بشكل أفضل".
يزعم الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ "هجوماً مفاجئاً" على مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في التنف جنوب سوريا. وكان الجيش الأمريكي قد نفى سابقاً مزاعم الحرس الثوري بأن القوات الأمريكية هاجمت التنف.
يبدو أن مقاطع فيديو نشرتها منصة وحيد الإلكترونية تُظهر غارات أمريكية استهدفت مدينة تبريز شمال غرب إيران فجر يوم الاثنين. وأفادت شهادات شهود عيان نقلتها المنصة أن موقع الصواريخ في تبريز كان هو الهدف.
https://x.com/i/web/status/2078999415017099742
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مع بدء الهجمات، اشتعلت النيران في سفينة فجر الاثنين في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان، وفقًا لما أفاد به الجيش البريطاني. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق قبالة سواحل عُمان، وهو مسارٌ شجع الجيش الأمريكي السفن على سلوكه لتجنب السيطرة الإيرانية.
أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية بسماع دوي انفجارات في هرمزجان وبوشهر جنوب إيران.