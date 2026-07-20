الحوثيون يعلنون فرض "حصار بحري" على السعودية ويتوعدون بتصعيد شامل

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم، فرض ما وصفته بـ"الحصار البحري" على المملكة العربية السعودية، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في التوترات الإقليمية.

وقال الحوثيون، في بيان رسمي، إن القرار يستند إلى مبدأ "حصار مقابل حصار"، متهمين السعودية بما وصفوه بـ"الدولة المجرمة".

وأضاف البيان أن ما سمّته الجماعة "القوات المسلحة اليمنية" تؤكد أن "أي عمل تصعيدي أو خطوة عدائية من قبل العدو السعودي ستُقابل بتصعيد شامل وحاسم"، في تهديد مباشر بتوسيع نطاق المواجهة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط مخاوف من انعكاسات أي تصعيد جديد على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة في البحر الأحمر والمياه الإقليمية.