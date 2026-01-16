رضا بهلوي يدعو إلى مساعدة دولية للشعب الإيراني، ويحث الولايات المتحدة على استهداف الحرس الثوري

دعا ولي العهد الإيراني المنفي، رضا بهلوي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى دعم الشعب الإيراني، مصرحًا بأن النظام الحالي "على وشك الانهيار"، وأعلن نيته العودة إلى إيران قريبًا لقيادة عملية انتقال سياسي، ويحثّ الولايات المتحدة على استهداف الحرس الثوري الإيراني.

كما جدد نجل آخر شاه لإيران عرضه لقيادة حكومة انتقالية مستقبلية، قائلاً: "اليوم، بينما يدعوني أبناء وطني إلى تولي زمام القيادة، أؤكد التزامي الراسخ"، معلنًا استعداده للعودة إلى إيران، ومقدمًا نفسه على أنه "الأكثر قدرة على ضمان انتقال مستقر للسلطة". أكد رضا بهلوي أنه يملك "خطة شاملة لانتقال سلمي للسلطة"، قابلة للتنفيذ الفوري.

وفي بيان نقلته قناة سكاي نيوز، وجّه رضا بهلوي نداءً عاجلاً إلى العالم، قائلاً: "أبناء وطني الشجعان بحاجة إلى مساعدتكم العاجلة"، متهمًا السلطات الإيرانية بأنها "تتشبث بالسلطة كحيوان جريح، يائسة من أجل البقاء". ووفقًا له، فإن العنف الذي تمارسه السلطات دليل على أن النظام يحتضر.

كما قدّم ستة مطالب موجهة إلى المجتمع الدولي، دعا فيها إلى حماية الشعب الإيراني بإضعاف قدرات النظام القمعية، بما في ذلك قيادة الحرس الثوري الإسلامي. وطالب بتشديد العقوبات الاقتصادية إلى أقصى حد، وتوفير الإنترنت مجاناً للإيرانيين، وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين، ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

كما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، وحثّ الدول على الاستعداد للاعتراف بحكومة انتقالية ديمقراطية "عندما يحين الوقت".

وفي الختام، شدد رضا بهلوي على الأهمية الدولية لندائه، قائلاً: "إن دعم الشعب الإيراني ليس عملاً خيرياً"، مؤكداً أن "الاستقرار العالمي مرهون برحيل هذا النظام". وأضاف أنه لا حاجة لأي تدخل عسكري أجنبي، مشدداً على أن "الشعب الإيراني موجود بالفعل على الأرض".