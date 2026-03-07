ترامب يسخر من إيران ويصفها بـ"خاسر الشرق الأوسط" بعد اعتذارها لدول الخليج

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (السبت) من إيران، واصفًا إياها بأنها تحولت من "بلطجي الشرق الأوسط" إلى "خاسر الشرق الأوسط"، في تعليق على الوضع المتوتر في المنطقة. وأضاف ترامب أن إيران تواجه تهديدات وهجمات كبيرة نتيجة سلوكها، قائلًا:"بسبب سلوك إيران السيئ، مناطق وأشخاص لم يكونوا أهدافًا سابقًا باتوا الآن تحت تهديد الموت."

الاعتذار الإيراني

تصريحات ترامب جاءت بعد خطاب للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي قدم اعتذارًا لدول الخليج عن الهجمات الإيرانية منذ بداية النزاع، مؤكّدًا أن الهجمات ستتوقف طالما لم تُهاجم إيران. وأكد ترامب أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية لإيران مستمرة لمحاسبتها على أفعالها.

الهجمات الأخيرة في الخليج

بعد خطاب بزشكيان، أعلنت قطر أنها تصدت لهجوم صاروخي على أراضيها. وفي الإمارات، سقطت طائرة مسيرة على مدرج مطار دبي، مما أدى إلى توقف العمليات في المطار مؤقتًا وتأثير محدود على الحركة الجوية.