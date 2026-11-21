قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال، مساء اليوم السبت، إن "الصداقة بين لبنان وإيران لا تمنح بعض المسؤولين الإيرانيين حق التدخل في الشؤون اللبنانية".واتهم "بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية"، قائلاً: "ما لا تقبلونه لبلادكم لا تطلبوا من لبنان أن يقبله".

وأكد عون على أن "الجيش هو الجهة التي يتطلع إليها المواطنون عند تعرض أمنهم للخطر"، قائلاً إنه "جيش كل لبنان، وكل اللبنانيين"، وإنه لم يتخل عن واجبه، رغم الأزمات التي شهدتها البلاد.وأضاف أن الجيش "ليس جيش فئة في مواجهة فئة، ولا جيش منطقة في مواجهة أخرى"، وإنما "جيش الدولة، ومهمته حماية الجميع".واضاف" إن ضمان أمن اللبنانيين لا يتحقق عبر تعدد السلاح والقرارات، وإنما من خلال دولة واحدة، وجيش واحد، وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن". وأكد أن "الجيش والأجهزة الأمنية هم الضمانة العسكرية الشرعية لحماية لبنان، والدولة هي الإطار الذي يصون أمن جميع أبنائه وحقوقهم".

وأوضح عون أن "لبنان يواجه عقبتين أمام استكمال استقلاله، هما الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أراضيه والتدخل الخارجي في شؤونه". وأكد على أنه لن يسمح مطلقاً بوجود سلاح خارج سلطة الدولة "يأتمر من خارجها ويخدم آخرين"، مشدداً على أن "الجيش والأجهزة الأمنية هما الضمانة الشرعية الوحيدة للبلاد. وأضاف"لبنان جرب على مدى عقود كل البدائل عن الدولة، ودفع ثمنها"، وقال"راهنا على ما هو أكبر من لبنان، فصغر لبنان أمام رهاناتنا. استقوينا بالخارج، واستعدينا بعضنا بعضاً".

وتابع: "قبلنا بالوصايات، فبقي قرارنا في يد غيرنا. تساهلنا في أن يكون القرار خارج الدولة، فبقي الاحتلال ذريعة، وبقيت الحرب قدراً". واعتبر عون أن "الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الخارجي في الشأن اللبناني أزمتان تستدعي كل منهما الأخرى، وتوفر لها الذريعة"، مضيفاً أن "لبنان هو الذي يدفع الثمن، وخصوصاً الجنوب وأهله الذين يدفعون منذ عام 1969 أثمان حروب متلاحقة، جيلاً بعد جيل".

وجدد الرئيس اللبناني تمسكه بالدبلوماسية خياراً لمعالجة النزاعات واستعادة حقوق لبنان، قائلاً إن الحروب قد تغير موازين القوى، وتفرض أمراً واقعاً، لكنها "لا تستطيع وحدها أن تؤسس لسلام دائم وعادل".وأضاف: "الدبلوماسية ليست استسلاماً، والتفاوض ليس تنازلاً عن الحقوق، والسلام ليس نقيض الكرامة".وأوضح أن القوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب، وإنما أيضاً بـ"الشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية"، خصوصاً عندما يكون الشعب هو من يدفع ثمنها.لكن عون شدد على أن اللجوء إلى الدبلوماسية "لا يعني انتظاراً بلا نهاية، ولا قبولاً بالأمر الواقع"، وإنما يمثل مساراً لاستعادة الحقوق، يستند إلى وحدة الموقف اللبناني وقدرة الدولة وعلاقاتها العربية والدولية.وقال: "لن يكون لبنان ورقة في تسوية أحد. لبنان وطن له حق في الحياة والسيادة والسلام".