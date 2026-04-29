عون يتمسك بالحل السياسي: لا استقرار دون مفاوضات ووقف شامل للنار

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده متمسكة بالحل السياسي مع إسرائيل، مشددًا على أن “المفاوضات هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود”.وأوضح عون أنه أدار ملف المفاوضات بتنسيق كامل مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، نافيًا ما يتم تداوله عن خلافات داخلية، ومؤكدًا وحدة الموقف الرسمي اللبناني.

رفض منطق القوة والدولة وحدها تحمي الحدود

وردًا على الانتقادات، قال إن الاعتقاد بأن الضربات العسكرية يمكن أن تحقق الأمن “غير صحيح”، مضيفًا أن إسرائيل “جرّبت هذا النهج سابقًا دون جدوى”.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الضمانة الحقيقية لأمن الحدود تكمن في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الجنوب حتى الحدود الدولية، معتبرًا أن ذلك هو الحل المستدام.

دعم دولي وانتظار انطلاق المفاوضات

وأشار عون إلى وجود دعم أوروبي وعربي لخيار التفاوض، إضافة إلى توافق داخلي لبناني، خاصة في المناطق الجنوبية، على ضرورة إنهاء الحرب.

كما كشف أن الملف اللبناني بات مطروحًا على طاولة الولايات المتحدة، مع انتظار تحديد موعد رسمي لبدء المفاوضات، معتبرًا أن هذه “فرصة يجب استغلالها للوصول إلى الأمن والسلام”.