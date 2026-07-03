تفاصيل جديدة عن "اليوم التالي" في غزة: الخطط لتعزيز نقل السكان إلى المنطقة الصفراء تتقدم، في حين أن جهات مطلعة على التفاصيل تحذر: حماس ستحاول تخريب كل مرحلة من مراحل الخطة. تم اتخاذ القرار بالمضي قدماً بالخطة حتى وإن لم تتجرد حماس من أسلحتها في المستقبل القريب.

في بداية الأسبوع عقد مجلس السلام لغزة سلسلة من الاجتماعات في قبرص بهدف بلورة خطة شاملة لـ"اليوم التالي" في القطاع. شارك في الاجتماعات أعضاء اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية (NCAG)، مستشاري مجلس السلام، المبعوث الأعلى لغزة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير.

مصادر مطلعة على المناقشات قالت لـi24NEWS إن اللقاءات تجاوزت مناقشات مبدئية عامة ولأول مرة ركزت على جداول زمنية محددة، وعلى ترتيبات أمنية، وعلى عدد الغزيين المتوقعين للانتقال إلى مناطق جديدة، وعلى مسألة الإدارة المستقبلية في القطاع. ووفقاً لمشاركين في اللقاءات، الهدف المركزي الذي حظي بإجماع واسع هو المضي قدماً بالخطة حتى لو لم يتم نزع سلاح حماس في المستقبل القريب.

وفقًا للخطة التي يتم إعدادها، من المتوقع أن تنتهي أعمال تجهيز الأرض والبنية التحتية خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، بحيث يتمكن المواطنون الأوائل من الانتقال إلى المناطق داخل المنطقة الصفراء، خارج سيطرة حماس. من المتوقع أن يكون الموقع الأول هو تل السلطان، حيث سيتم نقل عشرات الآلاف من السكان إليه في المرحلة الأولى، وفيما بعد من المفترض أن تتوسع المجتمعات المؤقتة لتستوعب مئات الآلاف.

القرار الذي تم اتخاذه هو أنه ما دام حماس تبقى مسلحة، لن يتم تنفيذ إعادة إعمار دائمة عبر مواد بناء ثقيلة. وبدلاً من ذلك، ستُقام حلول إسكان مؤقتة "عالية الجودة" إلى جانب مدارس ومرافق صحية وأماكن عمل.

من حيث الترتيبات الأمنية، سيتم إدارة الأمن الداخلي بواسطة قوة شرطة فلسطينية جديدة سيتم تدريبها في مصر، إلى جانب قوة استقرار دولية من المتوقع أن تنتشر في الأشهر القريبة. الجيش الإسرائيلي سيحافظ على الغلاف الأمني الخارجي وسينسحب فقط من المناطق التي ستستقر فيها السكان المدنيين.

على الرغم من أن حماس لن تعمل داخل هذه المناطق الجديدة، لا تزال هناك أسئلة جوهرية بلا إجابة، منها كيف سيتم اختيار السكان، ما سيكون التركيب الديمغرافي لمن سيحظى بالوصول إلى المنطقة المعاد إعمارها، وكيف سيمنعون حماس من أن تقرر من هم الغزيون الذين سيتمكنون من الانتقال إلى المناطق الجديدة.

جهات حضرت الاجتماعات تعترف بأن قضايا هامة لا تزال مفتوحة، خاصة فيما يتعلق بمعايير اختيار السكان وتطبيق آليات الأمن. ووفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، فإن القرار بالمضي قدمًا في المشروع دون انتظار نزع سلاح حماس نابع من ضغط دولي متزايد لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وكذلك من رغبة أمريكية في خلق زخم على الأرض وبدء بناء بديل مدني.

مصدر آخر أضاف أن لإسرائيل أيضًا مصلحة استراتيجية في إخراج المدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، وهي خطوة قد تتيح لاحقًا عملية عسكرية لنزع سلاح حماس، على افتراض أنها ستستمر في رفض القيام بذلك طواعية.

قال أحد المشاركين: "حماس ستحاول التخريب في كل مرحلة من الخطة، ولذلك يتم فحص كل تفصيل لعدة خطوات قادمة". وأضاف: "لا شك أنه ستكون هناك حاجة لتعديلات خلال الطريق، لكن الشعور هو أن العملية قد بدأت بالفعل، ولا أحد يريد إيقافها".