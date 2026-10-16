تثير سلسلة من الهجمات التي تشنها طائرات مسيّرة ضد سفن تجارية في البحر الأسود قلقاً متزايداً بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو). فمنذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تعرضت سبع سفن على الأقل للاستهداف، وأسفرت بعض هذه الحوادث عن وقوع ضحايا وفقدان أشخاص.

وقد وقعت عدة هجمات داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من رومانيا وبلغاريا، وهما دولتان عضوان في الحلف. وتثير هذه الهجمات، نظراً لقربها من حدود الناتو، تساؤلات حول مخاطر امتداد الصراع الأوكراني.

ويشتبه العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء العسكريين في تورط روسيا في هذه العمليات، إلا أنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع يسمح بنسب جميع هذه الهجمات رسمياً إلى موسكو. وتشكل هذه الحوادث تهديداً، لا سيما للممرات التجارية المستخدمة لتصدير الحبوب الأوكرانية. كما أدت وتيرة الهجمات المتزايدة إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري، وزادت من مخاوف شركات النقل العاملة في المنطقة.

وفي كل من رومانيا وبلغاريا، يتساءل المسؤولون عن مدى قدرة حلف الناتو على الرد على هجمات تقع خارج المياه الإقليمية للدول الأعضاء فيه؛ إذ إن المادة الخامسة من معاهدة الحلف -التي تنص على الدفاع الجماعي في حال وقوع هجوم مسلح- لا تنطبق تلقائياً على جميع الحوادث التي تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة. وفي مواجهة هذه التهديدات، يجري بحث عدة خيارات، من بينها إنشاء ممر بحري آمن وتعزيز القدرات المخصصة للتصدي للطائرات المسيّرة.

وبالتوازي مع ذلك، يعمل حلف الناتو على تطوير وسائل دفاعية ضد الطائرات بدون طيار. وفي هذا السياق، تعتزم بلغاريا الانضمام إلى مبادرة "درون إيدج" (Drone Edge) التابعة للحلف بحلول نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول. على الرغم من هذه التوترات، لم تتوقف الأنشطة التجارية في ميناء كونستانتسا الروماني، الذي يُعد أحد نقاط العبور الرئيسية في المنطقة.

ومع ذلك، فإن تزايد الهجمات يسلط الضوء على مدى هشاشة حركة الملاحة البحرية في البحر الأسود، وعلى خطر وقوع حوادث قد تؤدي إلى مواجهة أكثر مباشرة بين روسيا والدول الأعضاء في حلف الناتو.