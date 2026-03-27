تعزيز عسكري محتمل: واشنطن تبحث نشر 10 آلاف جندي في الشرق الأوسط

يدرس البنتاغون إرسال ما يصل إلى 10,000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لتوفير خيارات عسكرية إضافية للرئيس ترامب، وذلك في الوقت الذي يفحص فيه محادثات سلام مع طهران، بحسب ما أفاد الليلة (بين الخميس والجمعة) وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية.

القوة، التي من المتوقع أن تشمل قوات مشاة ومركبات مدرعة، ستنضم إلى حوالي 5,000 من مشاة البحرية (المارينز) وإلى آلاف المظليين من الفرقة 82 المحمولة جواً الذين تلقوا بالفعل أمراً من البنتاغون بالذهاب إلى المنطقة وهم حالياً في طريقهم.

ليس من الواضح بالضبط إلى أية نقاط في الشرق الأوسط ستصل القوات، ولكن حسب صحيفة وول ستريت جورنال من المرجح أنه سيتم نشرها في مدى هجوم من إيران ومن جزيرة خرج - مركز تصدير نفط حيوي مقابل سواحل إيران، والذي أعلن الرئيس ترامب بالفعل عن رغبته في احتلاله. هدف آخر أعلنه ترامب هو فتح مضيق هرمز، مع أو بدون مساعدة حلفاء الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة نشرت زوارق نفاثة غير مأهولة لمهام استطلاع كجزء من عملياتها ضد إيران - وذلك للمرة الأولى التي تؤكد فيها واشنطن استخدام مثل هذه الوسائل في صراع نشط.

الرئيس الأمريكي أعلن بالفعل مساء أمس أنه يمدد المهلة النهائية للحكومة الإيرانية بعشرة أيام – حتى يوم الإثنين المقبل، السادس من أبريل، الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة – لإجراء مفاوضات، قبل أن يأمر بضرب البنية التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية.