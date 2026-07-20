كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عشرات الجنود الأمريكيين أصيبوا خلال الأسابيع الماضية في هجمات إيرانية استهدفت مواقع في الأراضي الأردنية، وذلك قبل حادثة مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في هجوم وقع السبت الماضي.

وبحسب التقرير، تسببت الهجمات الإيرانية السابقة أيضًا في أضرار لحقت بمروحيات أمريكية، إلا أن هذه المعلومات لم تُعلن سابقًا. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي أن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ليست ملزمة بنشر معلومات عن الجنود المصابين الذين عادوا إلى الخدمة.

ووفقًا لبيانات سنتكوم، أصيب أكثر من 400 عنصر من القوات الأمريكية خلال المواجهات مع إيران، فيما كان البنتاغون يعلن بشكل دوري عن أعداد المصابين الذين عادوا إلى الخدمة قبل أن يتوقف عن تحديث الرقم الإجمالي خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تلقت عبر وسطاء مقترحات تهدف إلى خفض التصعيد، موضحًا أن هذه المقترحات "قيد الدراسة"، ومؤكدًا أن مذكرة التفاهم واضحة ولا يوجد مبرر لخرقها من الجانب الأمريكي.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد ضرباتها ضد إيران خلال الأيام المقبلة.