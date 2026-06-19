إسرائيل تتعهد برد قوي بعد مقتل أربعة جنود في جنوب لبنان

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزيرالأمن يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بردٍّ حازم على حزب الله بعد مقتل أربعة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، متهمين الحزب بانتهاك وقف إطلاق النار. وقال نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بضرب حزب الله "بقوة" عقب ما وصفه بـ"انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار". وجاءت تصريحات رئيس الوزراء عقب اجتماع لتقييم الوضع الأمني مع وزير الأمن كاتس ورئيس أركان الجيش الفريق إيال زامير.

وقال نتنياهو: "لن تتسامح إسرائيل مع أي هجمات على جنودها أو أراضيها، وستجعل حزب الله يدفع ثمناً باهظاً لهذه الاعتداءات".أضاف"القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها للقضاء على أي تهديدات تستهدف القوات والأراضي الإسرائيلية، مع الحفاظ على وجودها في منطقة أمنية جنوب لبنان "طالما دعت الحاجة" لحماية المستوطنات الإسرائيلية الشمالية ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية.

وردد وزير الأمن يسرائيل كاتس رسالة رئيس الوزراء، قائلاً إن "إسرائيل سترد بحزم على أي هجمات تستهدف قواتها" وتابع"لن نسمح بإلحاق الأذى بجنودنا ومواطنينا، وأي خرق لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله سيُقابل بقوة كبيرة".

وحدد وزير الأمن الإسرائيبلي أهداف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، موضحاً أن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في المنطقة الأمنية الممتدة "من الساحل إلى مرتفعات بوفورت" لحماية المستوطنات الشمالية، وإحباط التهديدات، وتدمير البنية التحتية لحزب الله فوق الأرض وتحتها.

كما نعى كاتس المقدم دور جدليا بن سيمون، قائد الكتيبة 52 من اللواء المدرع، الذي استشهد مع ثلاثة جنود آخرين في الحادث. واضاف "كان دور قائداً شجاعاً، حازماً، ومخلصاً، قاد مقاتليه في ساحة المعركة ضد أعدائنا"، واصفاً الخسائر بأنها فادحة للجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل.

ومن جهته كتب الوزير الإسرائيلي إيتامار بن غفير على منصة"إكس""مع كامل الاحترام للأمريكيين، يجب على إسرائيل أن توضح للعالم أجمع أن دماء أبنائنا وأمن مواطنينا ليسا هدراً. يجب أن يحترق لبنان بأكمله"، وقال بتسلئيل سموتريتش ببيان مماثل، "حان وقت الكلام بالنار. حان وقت فتح أبواب الجحيم".

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فقد تم استهداف أكثر من 80 موقعاً لحزب الله في جنوب لبنان ووادي البقاع خلال الساعات الماضية، بما في ذلك مراكز قيادة وبنية تحتية عسكرية أخرى. وأعلن الجيش أن عشرات من عناصر حزب الله قُتلوا خلال العمليات.