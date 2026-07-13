إيران ترد على ترامب: لن نسمح لأمريكا بالسيطرة على مضيق هرمز

أكدت قيادة مقر خاتم الأنبياء، وهي قيادة الطوارئ العسكرية في إيران، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل أو فرض سيطرة على مضيق هرمز، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تولي واشنطن إدارة المضيق.

وقالت القيادة، في بيان، إن "إيران لن تسمح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز"، محذرة قادة دول المنطقة من تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي للقوات الأمريكية.

وأضاف البيان أن "أي تعاون أو دعم لوجستي للجيش المعتدي سيُعتبر إعلان حرب ضد سيادة إيران وأمنها القومي"، مؤكداً أن اتساع رقعة المواجهة سيؤدي إلى تداعيات إقليمية واسعة.

وحذرت القيادة الإيرانية من أن "اتساع الحرب في المنطقة سيشعل جميع دولها"، في تصعيد جديد للتصريحات المتبادلة بين طهران وواشنطن على خلفية التوتر المتزايد حول مضيق هرمز.