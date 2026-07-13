إيران ترد على ترامب: لن نسمح لأمريكا بالسيطرة على مضيق هرمز
تقارير: السعودية تشن غارات جوية على مطار صنعاء في اليمن • بريطانيا أعلنت الحرس الثوري منظمة إرهابية • القيادة المركزية الأمريكية نفذت سلسلة ضربات في إيران خلال الليل
القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) أنهت في ساعات الفجر من هذا اليوم (الاثنين) موجة طويلة من الهجمات ضد أهداف عسكرية في إيران – من بينها منشآت في جزيرة قشم وفي مدينتي بندر عباس وحاجي آباد – بهدف الإضرار بقدرة النظام على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. تأتي العملية، التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب، كمرحلة أخيرة في سلسلة من المواجهات الحادة التي بدأت بعملية ليلية واسعة للولايات المتحدة ضد حوالي 140 هدفًا في إيران خلال يوم السبت. من جهتهم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنهم هاجموا قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.
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إيران ترد على ترامب: لن نسمح لأمريكا بالسيطرة على مضيق هرمز
أكدت قيادة مقر خاتم الأنبياء، وهي قيادة الطوارئ العسكرية في إيران، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل أو فرض سيطرة على مضيق هرمز، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تولي واشنطن إدارة المضيق.
وقالت القيادة، في بيان، إن "إيران لن تسمح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز"، محذرة قادة دول المنطقة من تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي للقوات الأمريكية.
وأضاف البيان أن "أي تعاون أو دعم لوجستي للجيش المعتدي سيُعتبر إعلان حرب ضد سيادة إيران وأمنها القومي"، مؤكداً أن اتساع رقعة المواجهة سيؤدي إلى تداعيات إقليمية واسعة.
وحذرت القيادة الإيرانية من أن "اتساع الحرب في المنطقة سيشعل جميع دولها"، في تصعيد جديد للتصريحات المتبادلة بين طهران وواشنطن على خلفية التوتر المتزايد حول مضيق هرمز.
ترامب: ضربنا إيران بقوة وسنواصل السيطرة على مضيق هرمز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة شنت ضربات "قوية للغاية" على أهداف داخل إيران، مؤكداً أن واشنطن ستواصل الرد على أي هجمات تنفذها طهران أو حلفاؤها.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، صرّح ترامب: "ضربناهم بقوة شديدة الليلة الماضية. في كل مرة يرسلون فيها طائرة مسيّرة، نرد عليهم بقوة كبيرة".
واتهم ترامب إيران بخرق اتفاق قال إنه كان قد أُنجز بالكامل، مضيفاً: "كان لدينا اتفاق، لكنهم انتهكوه. إنهم يخرقون الاتفاقات دائماً. أبرمنا معهم نحو عشرة اتفاقات، وفي كل مرة ينقضونها".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرتها على مضيق هرمز، قائلاً: "سنواصل الاحتفاظ بالمضيق، وربما نتولى إدارته أيضاً. سنصبح حراس المضيق، وربما نطلق عليه اسم 'الملاك الحارس للمضيق'".
ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن الاتفاق الذي أشار إليه، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على تصريحاته.
ترامب: سنسيطر على مضيق هرمز وإيران ستدفع الثمن
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض سيطرتها على مضيق هرمز، مؤكداً أن السفن ستدفع رسوماً مقابل العبور، وموجهاً انتقادات حادة لإيران.
وقال ترامب: "نحن نسيطر على مضيق هرمز، وسنحصل على مقابل مالي للعبور فيه. لم يعد لديهم شيء". وأضاف أن إيران عقدت اجتماعاً استمر 11 ساعة، معتبراً أن "قراراتهم تستغرق وقتاً طويلاً دون نتائج".
واتهم ترامب طهران بخرق اتفاق سابق، قائلاً: "كان هناك اتفاق، لكن إيران انتهكته، وستعيد دفع التعويضات".
ولم يوضح الرئيس الأمريكي طبيعة الاتفاق الذي أشار إليه أو تفاصيل التعويضات التي تحدث عنها، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على تصريحاته.
بريطانيا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية، اليوم، بأن المملكة المتحدة قررت تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة من المتوقع أن تزيد من حدة التوتر بين لندن وطهران.
وبحسب التقرير، يأتي القرار في إطار تشديد الموقف البريطاني تجاه إيران، إلا أن السلطات البريطانية لم تصدر حتى الآن بياناً رسمياً يتضمن تفاصيل إضافية بشأن آلية تنفيذ القرار أو موعد دخوله حيز التنفيذ.
الحوثيون: السعودية أعلنت الحرب وعليها تحمل كامل المسؤولية
اتهمت جماعة الحوثي، اليوم، المملكة العربية السعودية بـ"إعلان الحرب" على اليمن، محملةً الرياض المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد مقبل.
وقالت وزارة الخارجية التابعة للحوثيين، في بيان، إن "النظام السعودي أعلن الحرب، وعليه أن يتحمل كامل المسؤولية عنها"، معتبرة أن السعودية كثّفت خلال السنوات الأخيرة إجراءات الحصار، إلى جانب ما وصفته بـ"حرب اقتصادية شاملة" ضد اليمن.
وأضاف البيان أن هذه السياسات تهدف، وفق ادعاء الجماعة، إلى إخضاع الشعب اليمني، موجهاً اتهامات للسعودية بالعمل بما يخدم المصالح الإسرائيلية.
يزعم الحرس الثوري: أسقطنا طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في منطقة بندر عباس
نيويورك تايمز: صرّح مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية الأمريكية نفّذت "عشرات" الضربات الجوية في إيران خلال الليل، رافضاً ذكر عدد دقيق. إلا أنه أضاف أن العدد الإجمالي أقل بقليل من 140 ضربة نُفّذت يوم السبت.
الحرس الثوري: "هاجمنا قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. قامت القوات الجوية والفضائية التابعة للحرس الثوري، في المرحلة الثانية من عملياتها الانتقامية، بتدمير مرافق رئيسية لصيانة وإصلاح المروحيات، وحظيرة طائرات الحرب الإلكترونية من طراز P-8، ومركز قيادة وتحكم الطائرات المسيرة العسكرية الأمريكية في القاعدة الأمريكية في الشيخ عيسى، البحرين" .
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) انتهاء موجة هجمات واسعة النطاق على إيران، استهدفت عشرات المواقع بأسلحة دقيقة، شملت أنظمة الدفاع الجوي، ومواقع الرادار الساحلية، وبنية تحتية صاروخية، وطائرات مسيّرة. ولأول مرة، جمع الهجوم بين استخدام طائرات مسيّرة انتحارية بحرية وجوية، إلى جانب طائرات مقاتلة وسفن حربية، بهدف تقويض قدرة طهران على تعطيل الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع إصابات في عدة محافظات، وردًا على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني شنّ موجة هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يُطلب فيه من المواطنين الاحتماء بعد سماع إنذارات في البلاد. وقالت الوزارة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي: "نطلب من المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن".
قُتل حارس أمن وأصيب أربعة أشخاص آخرين عندما أصاب صاروخ محطة ضخ المياه في منطقة مهشهر جنوب غرب إيران، بحسب وسائل إعلام إيرانية. في الوقت نفسه، أبلغ الحرس الثوري عن سماع دوي انفجارات في مدينتي خرمشهر وحبيزة، وذلك في أعقاب موجة واسعة من الهجمات الأمريكية المستمرة منذ أكثر من ثلاث ساعات.
أفاد مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية على إيران مستمرة منذ أكثر من ثلاث ساعات، وهي مدة طويلة نسبياً مقارنةً بالعمليات الأخيرة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الهجمات بدأت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والمدنيين في مضيق هرمز.
أكد مسؤول إيراني أن الولايات المتحدة هاجمت ثلاثة أهداف في محافظة خوزستان الجنوبية، اثنان منها قرب مدينة الأهواز النفطية، والثالث شمالها في محافظة أندمشق. وتعمل السلطات على تقييم حجم الأضرار.
تُعدّ الموجة الحالية من الهجمات الأمريكية الأوسع نطاقاً حتى الآن. ووفقاً لتقارير صادرة عن وكالات إيرانية رسمية، شنّ الجيش الأمريكي هجمات أيضاً على أهداف في محافظة مركزي بوسط إيران.
أكد متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية صحة التقارير، قائلاً: "اعترض الجيش الأمريكي صاروخ كروز إيراني وطائرة هجومية بدون طيار كانتا في طريقهما إلى..."
تتهم وزارة الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة مارست ضغوطاً شديدة على سلطنة عمان ومنعتنا من التوصل إلى نتائج في المحادثات التي أجريناها يوم السبت بشأن إدارة مضيق هرمز