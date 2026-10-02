أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن قواته "واصلت عملياتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الضفة الغربية خلال عيد "سوكوت" (عيد المظال) وأيام العيد البينية".

وقد قام جنود من الكتيبة 931 ووحدة "ماغلان" -الخاضعتين لقيادة لواء السامرة باعتقال مطلوبين واستجواب مشتبه بهم، كما صادروا أسلحة ومعدات قال الجيش إنها كانت تُستخدم في أنشطة عدائية؛ وشملت المصادرات مواد تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وفي نابلس، نفذت القوات عمليات ليلية في مخيم بلاطة والبلدة القديمة (القصبة)، حيث تم اعتقال ستة أشخاص وصفهم الجيش بأنهم متورطون في أنشطة عدائية، بمن فيهم عضو في حركة حماس.

وفي إطار عمليات منسقة على مستوى الفرقة العسكرية، أعلن الجيش اعتقال نحو خمسين شخصاً صنفهم عدائيين، بمن فيهم أفراد خلية. ولم يوضح البيان ما إذا كانت الاعتقالات الستة التي نُفذت في نابلس مشمولة في هذه الحصيلة. كما تمت مصادرة كميات كبيرة من المعدات العسكرية، بما في ذلك عدة طائرات مسيّرة.