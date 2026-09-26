موريشيوس ترفض منح إذن هبوط لرحلة جوية قادمة من إسرائيل، وشركة "طيران سيشل" تلغي المسار

أعلنت شركة السياحة "سبيريت وورلد برودكشنز" (Spirit World Productions)، اليوم السبت، أن سلطات موريشيوس رفضت منح إذن هبوط لطائرة تابعة لشركة "طيران سيشل" كان من المقرر وصولها من إسرائيل، مما أدى إلى إلغاء الرحلة. وذكرت الشركة أنه على الرغم من الجهود المبذولة طوال الليل، إلا أن السلطات الموريشية أصرت على موقفها الرافض. وأشارت الشركة إلى أن القرار كان مدفوعاً -على ما يبدو- باعتبارات سياسية. بحسب ما ألأوردته جروزاليم بوست، اليوم السبت.

وعقب عدم الحصول على الموافقة، اضطرت "طيران سيشل" للإعلان عن إلغاء الرحلة المتجهة إلى موريشيوس. وقالت تالي ياتيف، الرئيسة التنفيذية ومالكة شركة "سبيريت وورلد برودكشنز": "نشعر بالحزن وخيبة الأمل إزاء قرار عدم الموافقة على هبوط الرحلة القادمة من إسرائيل في موريشيوس".

وأضافت: "نأسف بشكل خاص لاتخاذ مثل هذا القرار بناءً على اعتبارات سياسية، مما يلحق ضرراً مباشراً بالركاب الإسرائيليين الذين لا علاقة لهم بهذه القرارات". وتابعت ياتيف قائلة: "لقد بذلنا قصارى جهدنا حتى اللحظة الأخيرة لضمان إقلاع الرحلة في موعدها المحدد، ونواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لمساعدة الركاب والتعامل مع حالاتهم بشكل شخصي، كما ننسق مع ’طيران سيشل‘ للحصول على كافة المعلومات اللازمة لمواصلة تقديم المساعدة".