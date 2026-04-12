بعد انهيار المحادثات في باكستان: كتب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الأحد) في حسابه على شبكة Truth Social أنه اعتبارًا من هذه اللحظة - سيفرض الجيش الأمريكي حصارًا على مضيق هرمز. وإلى جانب ذلك، وجّه تهديدًا إضافيًا تجاه طهران.

"إليكم الأمر، الاجتماع مرَّ بسلام، تم الاتفاق على معظم النقاط، لكن النقطة الوحيدة التي تهم حقًا، السلاح النووي، لم تُطرح"، كتب، "ابتداءً من الآن، سيبدأ سلاح البحرية الأمريكي، الأفضل في العالم، بعملية اعتراض أي سفينة تحاول الدخول أو الخروج من مضيق هرمز".

وبحسب قوله، في مرحلة ما يُتوقع وضع يكون فيه "الجميع مسموح لهم بالدخول، والجميع مسموح لهم بالخروج" – لكن إيران لم تسمح بحدوث ذلك، قائلة إنه "من الممكن أن يكون هناك لغم في مكان ما هناك في الخارج"، ولا أحد يعلم به سوى الإيرانيين. "هذا ابتزاز عالمي، وقادة الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لن يُبتَزوا أبدًا"، وأضاف: "كما أمرت قواتنا البحرية بالبحث ومنع أي سفينة في المياه الدولية دفعت رسوماً لإيران. لن يحصل أي شخص يدفع رسوماً غير قانونية على مرور آمن في أعالي البحار".

"سنبدأ أيضًا بتدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في مصر"، قال. وأضاف مهددًا طهران: "أي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية، سيُرسل إلى الجحيم! إيران تعرف، أفضل من أي طرف آخر، كيف تنهي هذا الوضع الذي دمّر بلادهم بالفعل".

أشار ترامب إلى أن "سلاح بحريتهم لم يعد موجودًا، سلاحهم الجوي لم يعد موجودًا، أنظمة الدفاع الجوي والرادار لديهم عديمة الفائدة، الخميني ومعظم 'قادتهم' ماتوا، وكل ذلك بسبب طموحاتهم النووية. الحصار سيبدأ قريبًا. دول أخرى ستشارك في هذا الحصار."

"لن يُسمح لإيران بالاستفادة من هذا العمل غير القانوني من الابتزاز"، لخّص قائلاً، "هم يريدون المال، والأهم من ذلك، يريدون سلاحاً نووياً. بالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت المناسب، نحن 'مستعدون وجاهزون' بالكامل، وجيشنا سينهي ما تبقى القليل من إيران."