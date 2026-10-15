نتنياهو يكشف خطة إسرائيل لمواجهة الطائرات المسيّرة على الحدود مع الأردن

.أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن إسرائيل وضعت خطة للتعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة التي تعبر الحدود مع الأردن، مؤكدًا أن الجيش يعزز الإجراءات الأمنية على طول الحدود بالتزامن مع مواصلة بناء حاجز أمني جديد.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة ميدانية في موقع إنشاء الحاجز، برفقة وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث اطّلع المسؤولون على تقدم الأعمال والإجراءات المتخذة لتعزيز حماية الحدود ومنع محاولات التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تعمل على إقامة حاجز أمني واسع، لكنه شدد على أن الإجراءات لا تقتصر على البنية التحتية، بل تشمل نشر قوات في المنطقة وتنفيذ خطة عمل لمواجهة الطائرات المسيّرة. وأضاف: "لدينا خطط للتعامل مع الطائرات المسيّرة، لكنني لن أخوض في التفاصيل".

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى أن المشروع يتطلب جهودًا هندسية ولوجستية واسعة، إلى جانب نشر جنود من الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتياط، بهدف تعزيز حماية السكان ومنع أي محاولات لاختراق الحدود.

ووجّه نتنياهو تحذيرًا إلى خصوم إسرائيل، قائلًا إن الإجراءات المتخذة تبعث برسالة واضحة: "لا تختبرونا".

كاتس: الدفاع عن الحدود يجب أن يترافق مع الهجوم

من جانبه، شدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن تعزيز التحصينات الحدودية ونشر القوات يجب أن يترافقا مع سياسة عسكرية هجومية تستهدف إزالة التهديدات.

وقال كاتس: "يجب أولًا مهاجمة العدو وتدميره وإزالة التهديدات، وبالتوازي ضمان دفاع قوي عن المواطنين الإسرائيليين"، في إشارة إلى الجمع بين الإجراءات الدفاعية والتحركات العسكرية الهجومية.

وشارك في الجولة الجنرال إيرن أوفير، المسؤول عن مديرية الحدود والحواجز الأمنية، والعميد أورين سمحا، قائد الفرقة السادسة والتسعين. واطلع المسؤولون على سير أعمال بناء الحاجز الجديد على امتداد الحدود الأردنية.