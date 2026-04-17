أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في رسالة حازمة نشرها على موقع "تروث سوشيال"، أن "الولايات المتحدة منعت إسرائيل من شنّ المزيد من الضربات في لبنان". وكتب: "لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن... الولايات المتحدة تمنعها. لقد طفح الكيل".

يأتي هذا الموقف في ظل وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، في محاولة من واشنطن لاحتواء أي تصعيد إقليمي. كما حرص ترامب على فصل هذا الاتفاق عن الهدنة المعلنة مع إيران، رافضًا أي محاولة من طهران لربط القضيتين.

وأوضح ترامب "هذا الاتفاق لا علاقة له بلبنان بأي شكل من الأشكال... لكن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان وستتعامل مع قضية حزب الله بالشكل المناسب". وبذلك، يؤكد الرئيس الأمريكي عزمه على إدارة القضيتين اللبنانية والإيرانية بشكل منفصل. علاوة على ذلك، بدا أن ترامب يناقض التقارير التي تتحدث عن مناقشات مع طهران بشأن تبادل اليورانيوم المخصب مقابل أموال مجمدة. أكد قائلاً: "ستستعيد الولايات المتحدة كل "الغبار النووي" الناتج عن قاذفاتنا الجبارة من طراز B-2. ولن يتم تبادل أي أموال بأي شكل من الأشكال".

تعكس هذه التصريحات رغبة واشنطن في الحفاظ على سيطرتها على ديناميكيات القوى الإقليمية، وفرض خطوط حمراء على حلفائها في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.