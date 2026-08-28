رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني: طهران أعدت قائمة من الشروط للولايات المتحدة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز

في ظل استمرار التوترات الإقليمية والمفاوضات المرتبطة بالممر الملاحي الحيوي.، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، اليوم الجمعة، أن "طهران أعدت قائمة من الشروط للولايات المتحدة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.

كما شدد على أن "الضاحية وبيروت خط أحمر بالنسبة لنا"، مؤكدا أن طهران تتابع التطورات "بجدية بالغة". وأضاف"الشروط الإيرانية تشمل أيضا إنهاء الحرب في غزة ووقف الهجمات الإسرائيلية على دمشق في سوريا. وأوضح رضائي أن أي مذكرة تفاهم مع واشنطن تتضمن عددًا من الشروط، في مقدمتها إنهاء الولايات المتحدة الحرب في المنطقة، بما في ذلك لبنان، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي سيطرت عليها.

وحذر رضائي من أن استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية قد يدفع طهران إلى استهداف المصالح الاقتصادية الأميركية "بكل قوة وكثافة".وفي الشأن النفطي، قال المسؤول الإيراني إن إيران تعمل حاليا على إنشاء "مسارات تصدير جديدة" تتوسع تدريجيا.

ولا تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو/حزيران إشارة صريحة إلى غزة أو سوريا، لكنها تنص على "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

تأتي تصريحات رضائي عقب زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى إيران، الخميس، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وبحث معه اتفاقية هرمز بين سلطنة عمان وإيران.