ترامب:"الولايات المتحدة لا ينبغي أن تقلق الآن لأنها منعت إيران من امتلاك سلاح نووي"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمة ألقاها في حفل بالبيت الأبيض بمناسبة "يوم كولومبوس"، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة لا ينبغي أن تقلق الآن لأنها منعت إيران من امتلاك سلاح نووي"، وتابع "سحب" 28 مليون برميل من النفط يوم الخميس، مضيفاً أن "الأسعار (أسعار الديزل) ستنخفض بشدة".

وأكد ترامب على انه "أعتقد أننا سحبنا كمية تفوق ما سحبناه في أي وقت مضى، بما في ذلك ما قبل الحرب".وأضاف "الولايات المتحدة فرضت حصاراً بحرياً على مضيق هرمز بحيث لا يمكن لأحد المرور عبره، وذلك في اليوم نفسه الذي استهدف فيه الحرس الثوري الإيراني سفينة وهدد بـمعاقبة أي ناقلات إضافية غير قانونية تمر عبر الممر المائي".

وفيما يتعلق بالقدرات الدفاعية لإيران، قال الرئيس الأمريكي: "ليس لديهم جيش، ولا بحرية، ولا سلاح جو، ولا أنظمة مضادة للطائرات".وعن الحرب، زعم ترامب قائلاً: "سينتهي الأمر قريباً، بطريقة أو بأخرى. يمكننا القيام بذلك بأي من الطريقتين، فالأمر بسيط للغاية، ولكن بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر قريباً جداً".

كما زعم ترامب أنه لولا قيام الجيش الأمريكي بمهاجمة إيران بقاذفات "بي-2" (B-2)، لكانت إيران "على بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع" فقط من امتلاك سلاح نووي.وقال "كانوا سيستخدمونه بسرعة، وكانوا سيدمرون الشرق الأوسط. سيبدأون بإسرائيل أولاً، ثم سيتجهون نحو بلادنا".

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه طهران دراسة رد واشنطن على مقترح يقضي بإعادة فتح المضيق في غضون سبعة أيام.