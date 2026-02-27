ترامب يوضح أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن توجيه ضربة عسكرية، لكنه "غير راضٍ عن إيران"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه غير راضٍ عن إيران، لكنه لم يحسم أمره بعد بشأن اللجوء إلى القوة العسكرية ضدها. وأكد رغبته في التوصل إلى اتفاق مع طهران، محذرًا من أنه "في بعض الأحيان، يكون استخدام القوة العسكرية ضروريًا".

وقال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى تكساس، إن إيران لا تزال غير مستعدة للتخلي عن أسلحتها النووية كما تطالب الولايات المتحدة. وتحدث ترامب إلى الصحفيين بعد يوم من اختتام المفاوضات بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر والمسؤولين الإيرانيين في جنيف دون التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إنه ستُعقد جولة أخرى من المحادثات يوم الجمعة، دون تحديد شكلها.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش في العالم، مضيفًا: "أتمنى ألا أستخدمه، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريًا".