مسؤول إسرائيلي كبير: “ذروة في الدوافع لتنفيذ هجمات في كل مكان وبكل الوسائل”

اليوم السادس والعشرون للحرب في ايران: قال مصدر رفيع في مجلس الأمن القومي اليوم (الأربعاء) إن "تتواصل محاولات تنفيذ هجمات إيرانية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في العالم". وبحسب قوله، في مجلس الأمن القومي لا يتذكرون جهوداً بهذا الحجم. وأكد: "هناك دافع كبير جداً لتنفيذ هجوم في أي مكان وبأي وسيلة".

وكشف "تعمل منظومة الأمن مع شركاء في جميع أنحاء العالم لإحباط هذه المحاولات"، مضيفا، "يعتبر الإيرانيون وجهات عدائية أخرى عيد الفصح فرصة للإضرار بالإسرائيليين وبأماكن تجمع اليهود حول العالم". المسؤول ناشد الإسرائيليين "تجنب الذهاب إلى فعاليات يهودية في الخارج غير مؤمنة، أو إلى أماكن مرتبطة باليهود".

في سياق حديثه، وضع تركيزًا على عدد من الدول: "في محيط إيران - الإمارات، أرمينيا، أذربيجان، جورجيا - عدم الوصول إطلاقًا إلى المؤسسات اليهودية ويجب اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر أيضًا في تايلاند والهند".

"هناك الكثير من النشاط في طابا، سيناء والأردن - نتيجة إغلاق مطار بن غوريون. تحذير السفر إلى الأردن وسيناء هو في الدرجة الرابعة - الأخطر، وفي سيناء الخطر كبير بشكل خاص". وختم قائلاً: "يُمنع الذهاب لقضاء العطلات في هذه الدول، فقط العودة عبرها إلى البلاد".