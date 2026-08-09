كشف:إسرائيل تحتجز قياديًا بارزًا في حماس.. دخل في صراع مع السنوار والضيف
كشف غرينسايغ: تحتجز إسرائيل قيادياً رفيعاً من الجناح العسكري لحماس - الذي نشب خلاف بينه وبين قادة الجناح العسكري لحماس • باسل صلاحية مسؤول عن إطلاق صاروخ كورنيت على حافلة الطلاب في عام 2011
كشف المحلل القانوني في القناة العبرية أفيشاي غرينتسايغ هذا المساء (الأحد) أن إسرائيل تحتجز منذ سنتين باسل صالحية، الذي كان قيادياً بارزاً في الجناح العسكري لحركة حماس، ومن المتوقع أن يُحاكم.
صالحية اتهم قبل خمس سنوات مروان عيسى بالخيانة وتخاصم مع يحيى السنوار ومحمد الضيف، ونتيجة لهذا الخلاف سجنه السنوار. مع اندلاع الحرب قصفت إسرائيل السجن الذي كان محتجزًا فيه، ونقلته حماس إلى الإقامة الجبرية في مدينة "حمد" – حيث اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي التي وصلت إلى المكان ونقلته إلى إسرائيل.
اعتقال صالحية يُعتبر نجاحاً كبيراً لإسرائيل وإغلاق دائرة منذ عام 2011. حيث يعتبر مسؤولا عن الهجوم القاتل الذي أطلقت فيه حماس صاروخ كورنت باتجاه حافلة تقل طلاباً، وهو حادث أدى إلى مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاماً.
لم يصدر تعليق من جهاز الأمن العام.