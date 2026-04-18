أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة بُثت عبر تطبيق تيليغرام، اليوم اتلسبت، أن "البحرية الإيرانية مستعدة لإلحاق هزائم أشد مرارة بأعدائها"، في ظل استمرار التوترات الشديدة في الخليج العربي وحول مضيق هرمز. وتُكثّف السلطات الإيرانية رسائلها الرادعة، مُبرزةً قدراتها البحرية واستعدادها للرد على أي ضغوط خارجية.

ويعكس التلويح بـ"هزائم أشد مرارة" خطابًا عدائيًا، يُشير إلى أن "إيران تعتبر نفسها مستعدة للتدخل عسكريًا إذا ما تعرضت مصالحها للتهديد". يأتي هذا في خضم عدة حوادث بحرية مُبلّغ عنها في المنطقة، ومخاوف جدية بشأن أمن طرق الطاقة العالمية. علاوة على ذلك، لم يُحدد بعد موعد لجولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، حسبما صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، يوم السبت، عقب فشل المحادثات الأولية التي جرت في باكستان نهاية الأسبوع الماضي. ويُجسّد هذا المأزق الصعوبات المُستمرة التي تُعيق الحوار بين البلدين.

وقال المسؤول الإيراني في منتدى دبلوماسي في أنطاليا، جنوب تركيا: "لا يمكننا تحديد موعد حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار العام"،، مؤكداً على عدم وجود ضمانات كافية لاستئناف المحادثات. وأضاف: "لا نرغب في الدخول في أي مفاوضات أو اجتماعات محكوم عليها بالفشل، والتي قد تُستخدم ذريعةً لمزيد من التصعيد".