قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب مسجل مسبقًا إلى الشعب الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، "كنا أول من كسر حاجز الخوف، وبدأنا العمل داخل إيران نفسها. يا له من فخر! يا له من شعور رائع!"، وحاول نتنياهو، من بين أمور أخرى، استذكار إنجازات عملية "زئير الأسد". ووفقًا لنتنياهوفإن "التهديد النووي الإيراني أقرب من أي وقت مضى" وأضاف: "لو لم نطلق عملية "زئيد الأسد"، لكانت إيران تمتلك بالفعل قنابل ذرية. وسأخبركم كيف منعنا ذلك - هذه المرة، تلقيت معلومات استخباراتية دقيقة وفي الوقت المناسب."

في بيانه، أشار رئيس الوزراء إلى الانتقادات السابقة التي وجهتها الحكومة لرؤساء المؤسسة الأمنية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023. وقال: "قتلنا 12 من كبار علماءهم النوويين، وهاجمنا المنشآت النووية بالتعاون مع الأمريكيين (مع كالافي) وطائراتهم من طراز B-2، وهاجمنا مخابئ الصواريخ ومئات منصات الإطلاق. لقد أزلنا تهديدًا وجوديًا مزدوجًا. وبعد عملية "مع كالافي"، وردتني معلومات استخباراتية دقيقة مجددًا تفيد بأن خامنئي أمر بدفن الصواريخ تحت الأرض في منطقة لا يمكن حتى لقاذفات B-2 الوصول إليها".

وأضاف رئيس الوزراء لاحقًا إن "إسرائيل نجحت في سحق البرنامج النووي، وسحق برنامج الصواريخ الباليستية، ونجحت في تحقيق الهدف الثالث - إسقاط النظام في إيران. وبعد ذلك مباشرة، ذكر نتنياهو قائمة بأسماء كبار المسؤولين الإيرانيين الذين تم تصفيتهم منذ بدء العملية، بمن فيهم المرشد الأعلى خامنئي، وخليفته الفعلي لاريجاني، ووزير الدفاع، ووزير الاستخبارات، وقائد القوات البحرية، وغيرهم الكثير.