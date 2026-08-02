ايران تزعم: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز
تقرير: بن سلمان تحدث مع ترامب وحثه على عدم مهاجمة إيران • ترامب أعلن عن إيقاف الهجوم الأمريكي على إيران، وقال إن "إسرائيل أيضاً ملتزمة" • في إيران هددوا برد "ذو مغزى" على هجوم أمريكي
أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة (الأحد) عن إلغاء الهجوم المخطط ضد إيران، وذلك بناءً على طلب من إيران ودول في الشرق الأوسط. وأوضح أن إسرائيل ملتزمة بالصفقة. وقد قام الجيش الإسرائيلي أمس في جنوب قطاع غزة بتصفية المسلح سالم جمال عبد الرحمن أبو لبدة، قائد خلية النخبة في منظمة حماس ، الذي اقتحم كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر.
رغم اتفاقيات الولايات المتحدة مع حماس، تؤكد إسرائيل بوضوح عدم وجود أي تغيير في سياستها. وصرح مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS: "سنواصل الرد على التهديدات". وبالطبع، سيُختبر هذا على أرض الواقع، إذ كثّفت إسرائيل وتيرة الاغتيالات بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك اغتيال منفذي هجمات 7 أكتوبر.
إيران تنفي التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز: سيبقى مغلقاً ما دامت واشنطن تواصل "أعمالها العدائية"
نفت مصادر إيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن تلك الأنباء "عارية عن الصحة".
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها إن أي اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز لم يتم التوصل إليه، مشددة على أن المضيق سيبقى مغلقاً طالما تواصل الولايات المتحدة ما وصفته بـ"الأعمال العدائية" ضد إيران.
وأضافت المصادر أن حركة الملاحة البحرية لن تكون مفتوحة بشكل كامل، موضحة أن مرور السفن سيُسمح به فقط عبر الممرات التي يتم الإعلان عنها مسبقاً، وبعد الحصول على موافقة من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء مهمة لواء 401 في جنوب لبنان.. تدمير أكثر من 1200 موقع لحزب الله
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات فريق القتال التابع للواء 401، بقيادة الفرقة 91، أنهت مهمتها العسكرية في جنوب لبنان بعد ثمانية أشهر من العمليات المتواصلة.
ووفق بيان الجيش، شملت المهمة تنفيذ عمليات استهدفت بنية حزب الله العسكرية، وأسفرت – بحسب البيان – عن تدمير أكثر من 1200 بنية تحتية تابعة للحزب، والعثور على أكثر من 600 قطعة سلاح ووسيلة قتالية، إضافة إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن العمليات جاءت ضمن الجهود الرامية إلى تقليص قدرات حزب الله العسكرية في جنوب لبنان ومنع إعادة تموضعه قرب الحدود مع إسرائيل، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المرحلة المقبلة أو القوات التي ستتولى المهام في المنطقة.
إيران تحذر دول المنطقة من الولايات المتحدة، وتهدد بردٍّ قويّ
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، سلسلة من الاتصالات الهاتفية المنفصلة والعاجلة مع مسؤولين ووزراء كبار في السعودية وتركيا وباكستان، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.
وخلال المحادثات، وجّه عراقجي تحذيراً مباشراً وواضحاً للإدارة الأمريكية من أي "عملٍ مغامرة" في الشرق الأوسط في المستقبل القريب. ووفقاً للتقرير، أوضح المسؤول الإيراني الرفيع، في حديثه مع وزير الخارجية السعودي، أن النظام في طهران لن يصمت إزاء أي انتهاك لسيادته. وشدد عراقجي لنظيره في الرياض على أن أي هجوم تشنّه الولايات المتحدة أو إسرائيل على أهداف إيرانية سيُقابل بردٍّ فوريّ وقويّ.
تقرير: بن سلمان يتحدث مع ترامب ويحثه على عدم مهاجمة إيران
تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي، معرباً عن قلقه البالغ إزاء الخطط الأمريكية لشن موجة جديدة من الهجمات واسعة النطاق على أهداف في إيران. وقد نشر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي هذا الخبر الليلة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر ثالث مطلع على تفاصيل المحادثة.
ترامب يُلغي الهجوم على إيران، ويُوضح: "إسرائيل مُلتزمة أيضاً"
كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الرسمي على تويتر: "الولايات المتحدة مُستعدة وجاهزة للتحرك ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة عسكرية لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. مع ذلك، تواصلت معنا إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط وطلبت منا الامتناع عن الهجوم في هذه المرحلة، بعد أن أعلنت التوصل إلى اتفاق مبدئي.
"سيشمل الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، بالإضافة إلى إزالة التهديد النووي الإيراني. بناءً على هذا الطلب، وحرصاً على مصلحة العالم أجمع، ولضمان بقاء إيران مزدهرة وناجحة، قررتُ إلغاء الهجوم - رهناً بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريعاً. دولة إسرائيل تُشاركني هذا الالتزام. فلنبدأ العمل جميعاً - ولنُنجز هذا الأمر."