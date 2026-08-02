ايران تزعم: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز

إيران تنفي التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز: سيبقى مغلقاً ما دامت واشنطن تواصل "أعمالها العدائية"

نفت مصادر إيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن تلك الأنباء "عارية عن الصحة".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها إن أي اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز لم يتم التوصل إليه، مشددة على أن المضيق سيبقى مغلقاً طالما تواصل الولايات المتحدة ما وصفته بـ"الأعمال العدائية" ضد إيران.

وأضافت المصادر أن حركة الملاحة البحرية لن تكون مفتوحة بشكل كامل، موضحة أن مرور السفن سيُسمح به فقط عبر الممرات التي يتم الإعلان عنها مسبقاً، وبعد الحصول على موافقة من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.