وجهت السفارة الأمريكية في الرياض في بيان، اليوم السبت، تحذيراً للأمريكيين في الشرق الأوسط بضرورة توخي أقصى درجات الحذر، وذلك في أعقاب هجمات شنها الحوثيون على السعودية، وتزامناً مع تهديدات إيرانية باستهداف مسؤولين أمريكيين في المنطقة.

وذكرت السفارة في منشور على منصة "إكس" أن "الحوثيين المدعومين من إيران انخرطوا في أعمال عدائية ضد السعودية، شملت هجمات على مطارات مدنية وبنى تحتية حيوية أخرى، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتسبب في اضطرابات كبيرة في حركة السفر".وأضاف "هذه الأعمال العدائية تنطوي على احتمالية التصعيد السريع لتتجاوز النطاق الجغرافي المباشر للهجمات".

وكان مسؤولون إيرانيون قد صرحوا لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر/تشرين الأول بأن المسؤولين الأمريكيين أصبحوا "أهدافاً مشروعة"، مبررين ذلك بأن إسرائيل والولايات المتحدة قامتا بمهاجمة وقتل العديد من المسؤولين الإيرانيين، إلى جانب أفراد من عائلاتهم. كما أكد المسؤولون الإيرانيون صحة تقارير استخباراتية أمريكية تفيد بأن إيران تعمل على تعزيز قدراتها لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف مسؤولين ومدنيين أمريكيين.

وكان أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسانت، قد أكد، أمس الجمعة، على أنه اضطر لمغادرة منزله والانتقال إلى قاعدة عسكرية، وذلك على خلفية تهديدات إيرانية "ذات مصداقية" باغتياله.

ومن جهته أعلن التحالف الذي تقوده السعودية -والذي يقاتل الحوثيين في اليمن- أنه اعترض ودمر، يوم السبت، طائرتين مسيرتين أطلقتهما الجماعة الموالية لإيران باتجاه العاصمة السعودية الرياض والمناطق الجنوبية للمملكة.

وقد تصاعدت حدة القتال العابر للحدود بين التحالف الذي تقوده السعودية -والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً- وبين جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، وذلك في ظل تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.