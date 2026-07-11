ديمقراطي بارز مناهض لإسرائيل يدّعي احتجازه من قبل مستوطنين مسلحين خلال زيارة للضفة الغربية

قال النائب الديمقراطي الأمريكي والمرشح الرئاسي المحتمل لعام 2028، رو خانا، أنه احتُجز من قبل مستوطنين إسرائيليين مسلحين ببنادق أمريكية الصنع خلال زيارة للضفة الغربية هذا الأسبوع. وقدّم خانا، المعروف بخطابه المناهض لإسرائيل الحاد الذي يتسم به الجناح اليساري في حزبه، "هذه الزيارة على أنها نظرة غير منقحة على الخسائر البشرية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي احتلتها من الأردن في حرب 1967".

وأخبر أحد مساعدي خانا وكالة رويترز أنهم احتُجزوا لأكثر من ساعة حتى "تدخلت مجموعة من الضباط الذين بدا أنهم من الشرطة"، منهيةً بذلك الحادث.

وقال خانا لوكالة رويترز إن حافلة مجموعته حوصرت من قبل مستوطنين يحملون بنادق M4. وقال إن الحادث وقع في منطقة جنوب الضفة الغربية حيث يتعرض السكان الفلسطينيون لهجمات متكررة من قبل المستوطنين. ونُقل عن خانا قوله: "كنا في قرية دمرها المستوطنون الإسرائيليون، دمروا المدرسة، دمروا القرية بأكملها، وكنا نشاهد ما يحدث".

قال خانا، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي: "ثم يأتي هؤلاء البلطجية ببنادق رشاشة - من طراز M4، وهي بنادق رشاشة أمريكية الصنع - ويحتجزوننا. ويغلقون الطريق. ثم يستدعون الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يقف إلى جانبهم، وليس إلى جانب الأمريكيين".

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات وعناصر الشرطة تدخلوا بعد تلقي بلاغ عن مستوطنين يعرقلون حركة المرور.وأضاف الجيش: "فور وصولهم، فرقت القوات المدنيين الإسرائيليين وسمحت للسيارات بمواصلة طريقها".

يُعد خانا ثاني ديمقراطي يدرس الترشح للرئاسة الأمريكية يزور المنطقة هذا الأسبوع، بعد زيارة رئيس أركان أوباما السابق، رام إيمانويل.