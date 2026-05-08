كشفت i24NEWS: قُدِّم اليوم (الجمعة) لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد أربعة متهمين من سكان كريات يام وكريات شمونا، بينهم جنود في الجيش الإسرائيلي وطلاب سابقون في المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو في حيفا، وذلك بتهمة الاتصال بعملاء إيرانيين وتنفيذ سلسلة من المهام لصالحهم خلال زمن الحرب.

كما ذُكر، فقد تواصلوا خلال الأشهر يناير حتى مارس 2025 عبر تطبيق تلغرام مع جهات قدّمت نفسها كوكلاء إيرانيين، باسم المستخدم "NOVITAMIN" و-"CLARK".

من لائحة الاتهام يتبين، من بين أمور أخرى، أنهم وثقوا مواقع حساسة في أنحاء البلاد، من بينها أيضاً المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو التي درس فيها بعضهم. إلى جانب ذلك، طُلب منهم كذلك شراء وسائل قتالية مع توثيق ونقل معلومات حول مواقع مدنية وأمنية في أنحاء البلاد.

من بين أمور أخرى، قام المتهمون بتوثيق ونقل إلى العملاء الإيرانيين مقاطع فيديو، صور ومواقع لمواقع مختلفة، من بينها المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو في حيفا، محطة قطار سافيدور مركز في تل أبيب، المحطة المركزية "ليف هَمِفراتس"، مركز تسوق "ليف هَمِفراتس"، مبنى بلدية حيفا، مبنى بلدية كريات يم، مبنى بَرَش في حيفا، شوارع ومبانٍ في حيفا، رعنانا ونهاريا، مواقف سيارات قريبة من مبانٍ مركزية، كاميرات مراقبة في شارع مسادا في حيفا، وكذلك محلات تجارية ومجمعات عامة أخرى.

كما يتبين من لائحة الاتهام أن أحد المتهمين قام بمبادرة منه بتوثيق مختبر الكهرباء في المدرسة الفنية لسلاح الجو، بعد أن عرض أمام العميل الإيراني أن الحديث يدور عن قاعدة لسلاح الجو.

بالإضافة إلى ذلك، نفذوا عمليات مختلفة تهدف إلى اختبار الاستجابة لتنفيذ مهام عملياتية، بما في ذلك ثقب إطارات مركبات، وإخفاء ملاحظات وأشياء في أماكن مختلفة في البلاد، وتوثيق هذه العمليات لصالح مشغّليهم الإيرانيين.

أحد المتهمين اقترح بمبادرة منه أن يرسل لنا-فيتامين صورًا لطائرات F16 ومواقعها في المدرسة الفنية التابعة لسلاح الجو في حيفا مقابل 15,000 شيكل، لكن نو-فيتامين رفض اقتراحه. وبدلاً من ذلك، طالب بالحصول على مواقع منظومات القبة الحديدية، مقابل دفع 5000 شيكل عن كل موقع يتم إرساله إليه، لكن المتهم رفض هذا الاقتراح.

وفقًا للائحة האישום، عرض العملاء الإيرانيون أيضًا على المتهمين تنفيذ مهام أمنية أخطر، من بينها تصوير قواعد عسكرية، مواقع القبة الحديدية، زرع جهاز GPS تحت سيارة، شراء وسائل قتالية وحرق مركبات. بعض المهام رُفضت من قبل المتهمين، إلا أن بعضهم استمر في تنفيذ مهام أخرى لصالح نفس الجهات الإيرانية مقابل آلاف الدولارات بالعملات الرقمية.

لائحة الاتهام تنسب إلى المتهمين مخالفات تتعلق بالاتصال مع عميل أجنبي، نقل معلومات لصالح العدو، التحريض على مخالفات أمنية، المساعدة في نقل معلومات لصالح العدو، المساعدة بالاتصال مع عميل أجنبي والتخريب المتعمد في مركبة.