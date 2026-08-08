تواجه إسرائيل حالة من عدم اليقين بشأن طبيعة التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، في وقت تكثف فيه إسرائيل بحثها عن خيارات للتعامل مع النظام الإيراني، بما في ذلك خطط تهدف إلى زعزعة استقراره، وفق ما أوردته تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية.

وبحسب تقرير نشره موقع «المونيتور»، فإن الغموض بشأن إعادة انتشار القوات الأميركية في المنطقة، إلى جانب انتظار إسرائيل لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن المرحلة المقبلة من المواجهة مع إيران، دفع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدفع باتجاه إعداد خطط بديلة.

إعادة انتشار أميركية تثير التساؤلات

وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تدرس تقليص وجودها العسكري في الكويت، بالتزامن مع إعادة انتشار بعض قواتها في محيط أربيل بالعراق، استعدادًا لانسحاب محتمل من مواقع معينة.

وفي المقابل، أفادت تقارير إسرائيلية بأن واشنطن تستعد لتعزيز قدراتها اللوجستية في إسرائيل، من خلال إضافة طائرات تزويد بالوقود إلى الطائرات الموجودة بالفعل في البلاد.

كما يواصل قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تحريك قوات في المنطقة، في ظل احتمال صدور قرار من البيت الأبيض بتصعيد العمليات العسكرية ضد إيران.

وتثير هذه التحركات المتباينة صعوبة لدى المسؤولين الإسرائيليين في تحديد الاستراتيجية الأميركية الفعلية تجاه طهران.

نتنياهو ينتظر قرار ترامب

ونقلت التقارير عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الرئيس ترامب لم يمنح إسرائيل حتى الآن الضوء الأخضر للانضمام إلى العمليات الأميركية ضد إيران، مضيفًا أن تل أبيب لا تعرف بشكل كامل طبيعة الخطط الأميركية في المنطقة.

وفي ظل ذلك، تضطر إسرائيل إلى انتظار قرار واشنطن، فيما يسعى نتنياهو، وفق التقارير، إلى إعداد خيارات جديدة في حال قررت إيران مواصلة برنامجها النووي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تغييرات داخل جهاز الموساد، بعد قرار رئيس الجهاز رومان غوفمان إقالة اثنين من كبار المسؤولين، من بينهم مسؤولون مرتبطون بملفات الاستخبارات وإيران، في خطوة أثارت انتقادات داخلية.

مخاوف من اتفاق أميركي إيراني

وتزداد حساسية الموقف الإسرائيلي مع استمرار الحديث عن إمكانية التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران.

ونقلت التقارير عن مسؤول سياسي إسرائيلي أن بعض الدوائر المحيطة بنتنياهو تشعر بخيبة أمل من نتائج المواجهة، معتبرة أن الحرب لم تحقق جميع الأهداف الإسرائيلية، في ظل استمرار المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعاظم نفوذ طهران في المنطقة.

وفي المقابل، شدد مسؤول أمني إسرائيلي على أن إسرائيل ستحتفظ، في حال حدوث تقدم نووي إيراني، بما وصفه بـ«الحق غير القابل للجدل في الدفاع عن النفس».

رئيس الأركان الأميركي يبحث عن مخرج للحرب

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقرير لشبكة CNN أفاد بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كين، أبلغ مسؤولين كبارًا في إدارة ترامب خلال الأسابيع الماضية بضرورة البحث عن طريق لإنهاء الحرب مع إيران.

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت إلى الشبكة، يرى كين أن الخيارات العسكرية المطروحة لتصعيد المواجهة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وأن الضربات الجوية وحدها قد لا تكون كافية لتحقيق الأهداف التي حددها ترامب.

ووفق التقرير، ناقش كين مخاوفه من تصعيد إضافي وإمكانية إنهاء الحرب مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جي دي فانس.

ويضع هذا الموقف إسرائيل أمام معادلة معقدة: الاستعداد لسيناريوهات جديدة ضد إيران، في وقت لا تزال فيه واشنطن تدرس خياراتها بين مواصلة الضغط العسكري والبحث عن مسار لإنهاء المواجهة.