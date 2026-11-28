إعلان يدعو إلى وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، بُثّ الليلة الماضية في وقت ذروة المشاهدة على شبكة NBC، يثير ضجة في الولايات المتحدة وخصوصا في أوساط الجالية اليهودية.

بُثّ المقطع مباشرةً بعد عشاء عيد الشكر، ضمن حلقة خاصة واحتفالية من البرنامج الترفيهي الشهير «ساترداي نايت لايف» (SNL)، على إحدى أعرق شبكات التلفزيون الرائدة في البلاد.

https://x.com/i/web/status/2126531465424810169 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يبدأ الإعلان بوصف فتاة أمريكية تعمل بجدّ طوال عام كامل، فتجزّ العشب وتجمع أوراق الشجر وتزيل الثلوج، لتدّخر 400 دولار لشراء دراجة جديدة. ثم تنتقل الصورة مباشرة إلى فتاة فلسطينية بُترت ساقها وتستعين بعكازين وسط الأنقاض في غزة، فيما تقول الراوية: «على مدى عام، ادّخرت أكثر من 400 دولار لشراء دراجة جديدة. وكل ثلاث ثوانٍ، ترسل حكومتنا 400 دولار من أموال دافعي الضرائب إلى إسرائيل، لتفعل هذا». وفي نهاية الإعلان، يظهر على الشاشة عنوان الموقع الإلكتروني «NoMoreForIsrael.com».

بحسب يغئال رافيد مراسل القناة العبرية في أمريكا، أثار بث الإعلان ضجة وردود فعل حادة بين يهود الولايات المتحدة والإسرائيليين المقيمين فيها، ولدى عدد من المنظمات اليهودية الرئيسية، بينها رابطة مكافحة التشهير (ADL) والاتحادات اليهودية.

وأشار رافيد أيضًا إلى أن الإعلان أُنتج على الأرجح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) وبتكلفة منخفضة نسبيًا، وأن جهة تُدعى «Institution of Understanding the Middle East» تقف وراءه.