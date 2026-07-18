أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان، اليوم السبت، عن "توقيف 119 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم ’داعش’ في عملية نفذت في 30 محافظة استهدفت تنظيم داعش، من بينها إسطنبول (شمال غرب) وأنقرة (وسط) وأضنة (جنوب)".

وتابع البيان"أوقف هؤلاء بشبهة انتمائهم للتنظيم والترويج له عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتمويله بواسطة جهات على صلة بالتنظيم الإرهابي وجمعيات تدّعي أنها خيرية".

وتظهر العمليات ضد داعش استمرار نشاط تنظيم "داعش"في المنطقة، مما يشير إلى أنه لا يزال قائماً رغم الحملة التي شنتها الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى للقضاء على خلافته المزعومة وسيطرته على مساحات شاسعة من الأراضي في دول بالشرق الأوسط.

في أواخر يونيو/حزيران المنصرم، قُتل رجل يشتبه بانتمائه إلى تنظيم "داعش" إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في جنوب أنقرة، قبل أسبوعين من انعقاد قمّة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية. وإثر ذلك الحادث، أوقف 209 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم"داعش" ولمجموعات من اليسار المتشدّد في أنقرة بأمر من النيابة العامة.